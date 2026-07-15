Od augusta sa menia pravidlá OČR: Viac ľudí získa nárok na dávku, rodinám pribudne aj jednoduchšie vybavovanie

Ak ste si doteraz museli kvôli OČR vybavovať množstvo potvrdení alebo ste narazili na situáciu, keď ste na dávku nemali nárok, od augusta sa to môže zmeniť. Nové pravidlá rozširujú okruh oprávnených osôb a pri dlhodobom ošetrovaní majú rodinám ušetriť čas aj zbytočné návštevy ambulancií.
Zmeny sa dotknú aj rodičov, ktorí vybavujú ošetrovné na choré dieťa.
OČR bude dostupné pre viac rodinných príslušníkov
Najväčšou novinkou je rozšírenie okruhu ľudí, pri ktorých bude možné poberať ošetrovné. Ako píše Sociálna poisťovňa, po novom si ho budú môcť uplatniť aj poistenci, ktorí sa budú osobne a celodenne starať o chorého osvojiteľa, osvojiteľa svojho manžela alebo manželky či o chorého otčima alebo macochu.
Doterajšie pravidlá boli užšie. Ošetrovné bolo možné čerpať napríklad pri starostlivosti o rodiča alebo rodiča manžela či manželky, no nie všetky rodinné vzťahy zákon pokrýval. Pri osvojiteľoch ide skôr o spresnenie legislatívy než o zásadnú novinku. Po osvojení sa totiž osvojiteľ zapisuje do rodného listu ako rodič dieťaťa a túto skutočnosť už dnes zohľadňujú aj registre Sociálnej poisťovne. Reálnou novinkou bude najmä možnosť poberať ošetrovné pri starostlivosti o chorého otčima alebo macochu.
Menej papierovania pri dlhodobom ošetrovnom
Veľká zmena čaká aj rodiny, ktoré využívajú dlhodobé ošetrovné. To možno poberať až 90 dní a doteraz bolo každé prestriedanie opatrovateľov spojené s návštevou lekára. Po novom to bude jednoduchšie. Ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti elektronicky cez systém eZdravie, pri zmene osoby, ktorá sa o chorého stará, už nebude musieť vystavovať ďalšie potvrdenia.
Poistenec, ktorý ošetrovanie ukončuje, udelí súhlas prostredníctvom pripravovaného elektronického formulára a starostlivosť následne prevezme ďalší člen rodiny. Možnosť striedania zostáva rovnaká ako doteraz, spravidla po 30 dňoch.
Nie všetko sa však zmení okamžite. Ak lekár bude aj po 31. júli 2026 naďalej používať papierové tlačivá, bude platiť súčasný postup a prestriedanie poistencov bude naďalej potvrdzovať lekár.
Zmeny sa dotknú aj rodičov malých detí
Sociálna poisťovňa zároveň pripomenula pravidlá pri zatvorených materských školách. Ak je škôlka uzatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocensky poistený starý rodič môže poberať ošetrovné najviac 14 dní počas jedného uzatvorenia zariadenia.
Ak sa škôlka po opätovnom otvorení zatvorí z iného dôvodu, môže vzniknúť nový nárok na dávku. Znamená to, že napríklad v júli môže o ošetrovné požiadať matka a pri ďalšom uzatvorení v auguste otec. Pri školákoch zostávajú pravidlá rovnaké. Samotné letné prázdniny nestačia na vznik nároku, ošetrovné možno poberať iba v prípade, že dieťa ochorie.
Pribudne elektronické potvrdenie od pediatra
Od augusta sa majú meniť aj tlačivá pri ošetrovaní chorého dieťaťa. Ak pediater zapíše potrebu ošetrovania priamo do systému eZdravie, rodičia už nebudú musieť vybavovať papierovú žiadosť. Sociálna poisťovňa zverejní presný postup aj nové formuláre neskôr. Rodičom, ktorí si chceli potvrdiť augustové zatvorenie škôlky ešte počas júla, poisťovňa odporúča využiť súčasné tlačivá alebo ich nechať potvrdiť až v septembri. O dávku totiž možno požiadať až tri roky spätne.
Samotná výška ošetrovného zostáva bez zmien. Poistenec dostane 55 % svojho denného vymeriavacieho základu, teda 55 % z hrubej dennej mzdy.
Ošetrovné môžete využiť aj počas prázdnin
Rodičia malých detí si počas letných prázdnin často lámu hlavu nad tým, kto sa postará o ich potomkov, keď škôlka zatvorí brány. V niektorých prípadoch však môžu dostať finančnú pomoc od Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné totiž vzniká aj vtedy, keď je materská škola počas prázdnin zatvorená rozhodnutím zriaďovateľa alebo iného príslušného orgánu.
Na túto možnosť upozornila Sociálna poisťovňa na svojej facebookovej stránke. Pripomenula, že rodičia môžu dávku poberať v prípade, ak sa musia o dieťa osobne a celodenne starať práve preto, že škôlka nefunguje. Zároveň platí, že ošetrovné možno čerpať aj vtedy, ak dieťa počas prázdnin ochorie.
Nie každý rodič môže o dávku žiadať opakovane
Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že počas letného zatvorenia škôlky môžu podať viacero žiadostí. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že pravidlá sú nastavené inak. „Pozor, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa počas jedného uzatvorenia škôlky (počas prázdnin) iba raz,“ pripomenula inštitúcia. Ak si chce rodič uplatniť nárok za júl 2026, musí vyplniť aktuálne tlačivo určené pre prípady uzatvorenia školy alebo predškolského zariadenia.
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