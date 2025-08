Mohlo to skončiť úplne inak. Herečka z Dunaja, k vašim službám prehovorila o najťažšom životnom rozhodnutí

V hlave mala mnoho otáznikov a rozhodovala sa, čo ďalej a ktorým smerom sa vydať. Stala sa jej totiž v živote jedna vec, ktorú rozhodne nečakala. Keď žena otehotnie, prirodzene sa z toho teší, a teší sa aj na spoločné radosti a strasti so svojím partnerom, o ktoré sa budú vzájomne deliť. U herečky to však bolo náročnejšie v tom, že jednak tehotenstvo nebolo plánované, a aby toho nebolo málo, rozchod pred pôrodom pohode tiež práve nepridal.

Neubehol ani jeden rok po škole, keď sa Monika Szabó dozvedela správu, ktorú vôbec nečakala, ako uviedla Báječná žena. Tehotenstvo však nebolo jediné, čo jej nabúralo plány. Život jej uštedril ranu v podobe rozchodu s Matejom Marušinom, a to práve v tom najcitlivejšom období ženy, teda pred pôrodom.

„Tým, že som bola sama, celý čas som si hovorila, že takto to nemalo byť a bolo mi to vlastne ľúto,“ povedala herečka z Dunaja, k vašim službám v relácii na Káve s.

Prežila náročné chvíle

Zdá sa, že mladá umelkyňa takmer spravila jednu veľkú chybu. Je dosť možné, že chýbalo len málo a diváci ju v dobovom seriáli v role opatrovateľky a pomocnice v domácnosti Magdy nemuseli vidieť. Nebola si totiž istá, či zvládne materstvo bez partnera, a taktiež, či ako slobodná matka bude mať priestor na kariéru herečky.

„Som vďačná za to, že som v tom čase neurobila nejakú hlúposť, lebo to by som si neodpustila do konca života,“ uviedla Monika, ktorá sa rozhodla, že herectvo nezavesí na klinec a že dieťa si nechá. „Boli to pre mňa veľmi ťažké dva týždne, keď som mohla vlastne učiniť tento krok,“ poznamenala.

Pre herečku to však nebol koniec obdobia plného výziev a ťažkých chvíľ. Ráta s tým, že staršej dcérke Melánii jedného dňa povie úprimne o tom, čo sa stalo a ako to naozaj bolo. Rozhodla sa byť k nej otvorená a na všetko, čo ju bude zaujímať, jej odpovie bez okolkov a hanby. Sama dokonca uviedla, že sa na takýto rozhovor s dcérou teší. „Lebo viem, že to pochopí,“ povedala s istotou umelkyňa.

