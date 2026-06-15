Na benzínke v Trenčíne sa strieľalo: Páchateľ je na úteku

Diera po guľke vo dverách.

Foto: Polícia SR

Lucia Mužlová
Na čerpacej stanici sa strieľalo.

Tento týždeň začína rannou streľbou v Trenčíne. Nad ránom mal k čerpacej stanici Shell v Trenčíne prísť muž, ktorý si zamaskoval tvár. Nepodarilo sa mu dostať do vnútra a tak strelil do dverí.

Trenčianski kriminalisti začali streľbu okamžite vyšetrovať. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v pondelok v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Polícia po ňom intenzívne pátra. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Po páchateľovi pátrajú

„Operačný dôstojník ihneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame,“ uviedla Krajčíková.

Vec si podľa nej na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne. „Bližšie informácie k prebiehajúcim úkonom v súčasnej dobe nie je možné poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania,“ dodala.

Správu budeme aktualizovať.

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