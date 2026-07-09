V Česku vypukol obrovský požiar. Zasiahol budovu areálu Svit v Zlíne, časť z nej sa zrútila

V Česku vypukol rozsiahly požiar. Na mieste zasahuje približne 300 hasičov, 100 ľudí bolo evakuovaných. Nie sú hlásené žiadne zranenia. Dnes ide už o druhý požiar vo svete. Aj v Číne vypukol obrovský požiar, ktorý si však vyžiadal niekoľko životov.
Evakuovali 100 ľudí, všetci zamestnanci sú v poriadku
Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy zachvátil vo štvrtok rozsiahly požiar. Časť desaťposchodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútila a hrozí pád ďalších častí tohto objektu. Podľa hasičov a polície sa pri požiari nikto nezranil. Informovali o tom portály Novinky.cz a iDNES.cz, píše TASR.
Požiar vypukol približne o 8.30 hodine ráno na deviatom poschodí budovy č. 34, kde má sklad obuvi zlínska spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí, neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea.
Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy. Hovorca hasičov Pavel Řezníček upozornil, že hrozí aj zrútenie ďalších častí objektu, preto bola technika presunutá do bezpečnejšej vzdialenosti.
Zasahuje približne 300 hasičov
Na mieste zasahuje viac ako 40 hasičských jednotiek, teda približne 300 hasičov. Hasiči vyhlásili najvyšší – osobitný – stupeň požiarneho poplachu, ktorý sa vyhlasuje len pri mimoriadnych udalostiach. Na hasení sa podieľajú aj dva policajné vrtuľníky vybavené vakmi na zhadzovanie vody.
Mesto Zlín vyzvalo obyvateľov centra a mestskej časti Letná, aby preventívne zatvorili okná a obmedzili vetranie. Zároveň požiadalo verejnosť, aby sa miestu zásahu vyhla a rešpektovala pokyny záchranných zložiek.
Očakáva sa škoda vo výške desiatok miliónov českých korún
Spoločnosť Vasky uviedla, že príčinu požiaru ani rozsah škôd zatiaľ nepozná, očakáva však škody vo výške desiatok miliónov českých korún. Podľa firmy sú všetci jej zamestnanci v poriadku.
Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk pre web Novinky.cz uviedol, že zhorelo viac ako 70-tisíc párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún.
V sklade boli uskladnené topánky vyrobené v Česku a na Slovensku, ktoré mali byť distribuované zákazníkom. Požiar podľa spoločnosti výrazne naruší jej fungovanie a dočasne ovplyvní vybavovanie objednávok. Mesačná výrobná kapacita firmy je približne 12-tisíc párov obuvi.
Budova č. 34 bola postavená v rokoch 1949-1955 podľa návrhu architekta Vladimíra Kubečku. V minulosti slúžila ako centrálny sklad obuvi Baťových závodov a je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny Zlín.
Dnes ide už o druhý požiar vo svete
Dnes však vypukol požiar aj v Číne, kde si vyžiadal najmenej 28 životov. Požiar rovnako vypukol v továrni na výrobu obuvi vo východočínskej provincii Fu-ťien. Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na dôkladné vyšetrenie príčin nešťastia a potrestanie vinníkov. Informovala o tom agentúra AFP.
Požiar vypukol okolo poludnia miestneho času v závode Huiteng Shoes v meste Ťin-ťiang. Na miesto požiaru bolo vyslaných 183 hasičov a záchranárov s 35 vozidlami. Z počiatočných zistení vyplýva, že požiar vznikol na prízemí továrne. Šírenie ohňa urýchlili vysoko horľavé suroviny používané pri výrobe obuvi, ktoré boli skladované v budove. Z miesta požiaru sa do okolia šíril štipľavý zápach, ktorý ľuďom spôsoboval podráždenie očí.
Prezident Si podľa štátnej agentúry Sinchua nariadil, aby záchranári urobili všetko pre záchranu osôb uviaznutých v budove a pomoc postihnutým rodinám. Zároveň vyzval na čo najrýchlejšie objasnenie príčin požiaru a prísne potrestanie vinníkov.
Pobrežné mesto Ťin-ťiang v provincii Fu-ťien je globálnym centrom výroby obuvi a odevov a je známe ako hlavné mesto obuvi v Číne. Tisíce spoločností pôsobiacich v tomto meste vyrobili v roku 2024 viac ako 1,2 miliardy párov topánok, čo predstavuje približne 20 % svetovej produkcie, vyplýva z oficiálnych údajov.
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