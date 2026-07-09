Ako uskladňovať jedlo z otvorenej konzervy? Nikdy ju nedávajte do chladničky

Ak ste si aspoň raz v živote pripravovali samostatnú porciu anglických raňajok, potom viete, že jedna konzerva nakladaných fazúľ je pre jedného človeka priveľa. Zdá sa však, že existuje dobrý dôvod, prečo by ste ich napriek tomu nemali odkladať do chladničky v pôvodnom obale.
Obsah konzervy po otvorení vystavujeme vzduchu, v dôsledku čoho začne prebiehať oxidácia. Tá môže urýchliť prenos kovov do potraviny. Ako informuje IFL Science, riziko kontaminácie je vyššie najmä pri kyslých jedlách, akými sú napríklad paradajky, ktoré môžu podporovať rozklad plechovky a zvýšiť tak riziko uvoľňovania kovov.
Paradajky s príchuťou železa?
Podľa štúdie z roku 2019 by potraviny z konzervových obalov nemali byť dlhodobo vystavené kyslíku, najmä po otvorení, pretože to môže spôsobiť lúhovanie kovov Fe a Zn (železa a zinku) z obalu do jedla.
Presvedčivé dôkazy o tom, že by tento proces predstavoval zdravotné riziko, podľa IFL Science nemáme. Ľudské telo zinok a železo v skutočnosti potrebuje na správne fungovanie. Zinok je dôležitý pre imunitný systém, plodnosť aj ostrosť zmyslov a je nevyhnutný pre zdravie pokožky, vlasov a nechtov. Železo zas potrebujeme na prenos kyslíka, tvorbu energie a správne fungovanie imunity.
Napriek tomu treba byť obozretným. Podľa Michiganskej štátnej univerzity sa proces uvoľňovania kovov z konzerv do jedla týka najmä potravín s vysokým obsahom kyselín.
Príkladom sú paradajky a podľa IFL Science sa tým môže ovplyvniť samotná chuť jedla. Ak teda nechcete pri konzumácii najbližšej večere cítiť pachuť kovu, otvorenej konzerve v chladničke sa radšej vyhnite.
Bisfenol A je v hľadáčiku, nie každý má naň rovnaký názor
Okrem nepríjemnej chuti sa v hľadáčiku môže ocitnúť aj bisfenol A (BPA). Ide o priemyselnú chemikáliu, ktorá sa v minulosti často používala vo vnútorných výstelkách konzerv, pretože pomáhala chrániť potraviny pred znehodnotením.
Podľa inej štúdie z roku 2020 sú „konzervované potraviny bežným zdrojom BPA“ a táto látka sa spája s možnými nepriaznivými účinkami na zdravie.
Rozsiahle výskumy poukázali na to, že BPA môže interagovať s estrogénovými receptormi, čím môže narúšať hormonálnu rovnováhu organizmu.
Konzervované potraviny sa v minulosti dostali do pozornosti pre obavy z možného uvoľňovania bisfenolu A (BPA) z vnútorných ochranných náterov obalov do potravín. Dôkazy o tom, že samotné otvorenie konzervy výrazne zvyšuje toto riziko, sú však obmedzené.
Európska únia aj napriek rozporuplným záverom používanie bisfenolu A v materiáloch určených na styk s potravinami postupne obmedzuje. Cieľom je nahradiť jeho používanie v obaloch a ďalších materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Väčšina výrobkov obsahujúcich BPA by mala prestať byť uvádzaná na trh od 20. júla 2026. Pri niektorých obaloch, napríklad pri vybraných konzervovaných potravinách, však platia dlhšie prechodné obdobia.
Americké zdravotnícke úrady naďalej uvádzajú, že vystavenie BPA v nízkych množstvách podľa doterajších hodnotení nepredstavuje významné riziko pre zdravie.
Riešenie vám zaberie 10 sekúnd
Ak sa chcete vyhnúť obavám z toho, ako by mohla otvorená konzerva ovplyvniť kvalitu či chuť potraviny, vyriešiť to viete za pár sekúnd.
Americké ministerstvo poľnohospodárstva podľa portálu odporúča nepoužitú potravinu z plechovej konzervy presunúť do nádoby vhodnej na uskladňovanie potravín, napríklad zo skla, a jedlo spotrebovať do štyroch dní od otvorenia.
Portál IFLScience na záver upozorňuje, že uvedené informácie nenahrádzajú odbornú lekársku radu, diagnostiku ani liečbu. Pri otázkach týkajúcich sa zdravotného stavu odporúča obrátiť sa na kvalifikovaného zdravotníckeho odborníka.
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