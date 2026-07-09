Čaká nás chladná noc. Zajtra by už malo nastať mierne oteplenie

Slnečné počasie

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Teplotné rozdiely medzi regiónmi budú výrazné.

Po minulotýždňových horúčavách, ktoré postihli celé Slovensko, prišlo výrazné ochladenie. Viaceré oblasti čelili silným dažďom až búrkam. V najbližších dňoch by sa to však malo začať zlepšovať a letné počasie by sa nám malo vrátiť. Dnes nás čaká chladná noc, zajtra príjemné ráno. Postupom dňa sa počasie opäť zhorší, no k večeru by sa to malo začať zlepšovať. Obloha bude počas dňa prevažne polooblačná až oblačná. Medzi regiónmi nás čakajú výrazné teplotné rozdiely. No búrkam sa vyhneme. 

Posledné dni Slovensko trápi mierne ochladenie a búrky. Zajtra by sa však malo počasie začať pomaly upokojovať. Mierne sa oteplí, ale rozdiel v teplotách medzi regiónmi zostane aj naďalej výrazný. V niektorých oblastiach teplota vystúpi až na 30 stupňov Celzia.

Zrážky budú len lokálne a krátkodobé

Podľa iMeteo bude počas noci zo štvrtka na piatok nad naším územím prevládať prevažne jasno až polooblačno. Vo viacerých oblastiach bude oblačnosti málo a podmienky budú skôr pokojné, bez výraznejších prejavov počasia. Západné Slovensko čaká príjemná a tichá letná noc. Na severe a východe Slovenska sa však miestami môže vyskytnúť veľká oblačnosť, ktorá bude súvisieť s prúdením vlhšieho vzduchu od severu a severozápadu. Viac oblakov sa môže objaviť najmä v horských a podhorských oblastiach.

Ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky a slabý dážď. Predpokladané množstvo zrážok by malo dosiahnuť najviac do 2 mm. Zrážky tak budú skôr lokálne a krátkodobé.

Noc by mala byť pomerne svieža, najmä v dolinách a kotlinách. Nočná teplota sa bude pohybovať od 10 do 15 stupňov Celzia, v údoliach však môže klesnúť len na 5 stupňov Celzia. Vietor bude slabý, spočiatku môže byť lokálne severný s rýchlosťou do 20 km/h.

Ľudia pod dáždnikom počas lejaku
Ilustračné foto: TASR/ANSA

Zajtra nás čakajú výrazné teplotné rozdiely medzi regiónmi

Zajtra môžeme očakávať chladnejší a vlhší vzduch. S typicky teplým letným dňom sa teda môžeme rozlúčiť. Západ a juh Slovenska však môže dosiahnuť príjemné letné hodnoty. V piatok nás teda čakajú výrazné teplotné rozdiely medzi regiónmi Slovenska.

Obloha bude počas dňa prevažne polooblačná až oblačná. Zrána sa miestami môže objaviť aj malá oblačnosť. V niektorých oblastiach sa teda deň začne celkom príjemne a slnečno, ale postupne bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, najmä na východnom Slovensku.

Najvyššia denná teplota v piatok vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, no citeľne chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na východe krajiny, kde sa teploty budú väčšinou pohybovať len od 19 do 24 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo len 11 °C.

Vietor dosiahne rýchlosť približne 5 až 25 km/h. K večeru by sa však už malo počasie upokojiť a táto pozitívna zmena by mala pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, najmä počas víkendu. Dobrou správou je, že výrazné zrážky ani búrky nám nehrozia.

Žena si užíva slnko
Ilustračná foto: Pexels

Dnes nás prekvapilo chladné ráno

Naopak, dnes Slovensko prekvapilo pomerne chladné ráno, za ktorým stojí vplyv arktického vzduchu zo Svalbardu. V noci zo stredy na štvrtok najviac klesla teplota najmä v Oraviciach, kde vystúpila len na +3,9 stupňa Celzia či v Skalnatom plese, kde namerali +4,0 stupňa Celzia.

Najvyššia denná teplota sa pohybovala od 16 do 23 stupňov Celzia, v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov Celzia. Viaceré oblasti potrápil aj vietor.

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