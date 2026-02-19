Mesiac nie je mŕtvy a zmenšuje sa. Vedci na jeho povrchu objavili 1 114 nových štruktúr

Nadľahčene môžeme povedať, že jedinou istotou, ktorú v živote máme, je zmena. Nič nie je večné, a tak, ako sa meníme my, mení sa aj svet okolo nás. Celá Zem prechádza zmenami, aj keď v mnohých prípadoch, žiaľ, hovoríme o negatívnych. A zmena sa dotýka aj ďalších nebeských telies. Výnimkou nie je ani Mesiac.
Prirodzená družice Zeme fascinuje ľudí vari odnepamäti. Informácií, ktoré vieme o Mesiaci, stále pribúda, no ani zďaleka nemôžeme povedať, že by sme o ňom vedeli všetko. Napríklad vedci len nedávno, po dlhých stáročiach, získali presnejšie poznatky o tom, čo sa nachádza v jeho vnútri. Teraz odhalili nové dôkazy, ktoré potvrdzujú, že sa Mesiac zmenšuje a nie je geologicky „mŕtvy“, informuje IFLScience.
Objavili jedny z najmladších geologických štruktúr
O tom, že mení svoju veľkosť, sa už vie uplynulých pár rokov. Terajšie zistenia publikované v časopise The Planetary Science Journal ale priniesli nové poznatky o tektonickej aktivite na Mesiaci.
Na jeho povrchu boli objavené malé tektonické hrebene (small mare ridges), ktoré sú geologicky mladé a potvrdzujú, že Mesiac je stále geologicky aktívny. Identifikovali až 1 114 nových a ich celkový známy počet sa tak zvýšil na 2 634. Hovoríme síce, že sú mladé, no aj tak sa bavíme o stovkách miliónov rokov.
Ich vznik súvisí so zmršťovaním povrchu Mesiaca, ku ktorému dochádza, keď jeho vnútro chladne. Ako pripomína ScienceDaily, tieto útvary patria medzi najmladšie geologické štruktúry na mesačnom povrchu a môžu byť spojené s mesačnými otrasmi. A aj toto zistenie je pre vedcov mimoriadne dôležité, pretože môže zohrávať úlohu pri plánoch dostať ľudí na Mesiac.
My sme zatiaľ odkázaní na kochanie sa nebeskými telesami zo Zeme. No aj to má neraz svoje čaro. A rok 2026 bude špeciálny. Poznačte si do kalendára 12. august, keď by sme sa mali stať svedkami najväčšieho zatmenia Slnka za posledné desaťročia. O tom, ako bude tento jav od nás viditeľný, vás budeme informovať.
Nahlásiť chybu v článku