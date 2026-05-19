Slováci budú nadávať: Obľúbené destinácie vás vytrestajú za plážovú obuv

Proti obľúbenej letnej obuvi sa čoraz častejšie ohradzujú turistické destinácie, policajti aj prevádzkovatelia známych atrakcií.
Ak si na dovolenku nepribalíte vhodnú alternatívu, cenou za to môže byť mastná pokuta, nejedno zdvihnuté obočie, či dokonca zákaz vstupu do slávnych kultúrnych pamiatok.
Portál MailOnline preto priniesol zoznam miest a situácií, v ktorých vám rozhodnutie nechať si na nohách plážovú obuv môže poriadne predražiť dovolenku.
Plážová obuv za volant ani do hôr nepatrí
Najviac vás to bude stáť, ak sa rozhodnete v žabkách pochodovať v priestoroch talianskeho národného parku. Od roku 2019 si musia návštevníci dávať pozor na vstup do Cinque Terre v žabkách, sandáloch či v inej nevhodnej turistickej obuvi. Trest pre nepripravených turistov nie je malý a pokuta za zlú obuv môže dosiahnuť až 2 500 eur.
Osobitnou kategóriou je šoférovanie a príkladom sú niektoré časti Španielska. Žabky na pláži nosiť môžete, no za volantom vám za ne hrozí pokuta až do výšky 200 eur. Upozorňuje na to expert na cestovanie a generálny riaditeľ spoločnosti Stasher Jacob Wedderburn-Day.
„Španielsky dopravný úrad potvrdil, že policajti môžu vodičom udeliť pokutu až do výšky 200 eur, ak usúdia, že obuv ovplyvňuje schopnosť vodiča bezpečne ovládať vozidlo,“ vysvetlil.
Podobné pravidlá platia aj v Grécku, kde vás nevhodná obuv za volantom môže vyjsť až na 100 eur.
Ak vás pri šoférovaní v žabkách prichytia vo Francúzsku, pokuta môže dosiahnuť až 375 eur… A rovnaké obmedzenie platí aj v niektorých častiach Portugalska.
