Dominika Mirgová priznala, že nedá dopustiť na svoj komfort. Opísala svoje hranice

V prostredí slovenského šoubiznisu, kde sa hranica medzi súkromím a verejným životom často rýchlo stiera, pôsobí Dominika Mirgová ako niekto, kto si svoj priestor chráni o niečo dôslednejšie než mnohí iní. Hoci je dlhé roky súčasťou hudobnej scény a jej meno je pre fanúšikov dobre známe, stále si zachováva pomerne jasne nastavené hranice toho, čo je ochotná zdieľať a čo už ostáva len jej osobným svetom.
V čase, keď sa mnohé známe osobnosti prirodzene presúvajú do reality, kde je autenticita často spojená s neustálou prítomnosťou na sociálnych sieťach či ochotou ukazovať aj tie najintímnejšie momenty, Dominika Mirgová pôsobí skôr ako niekto, kto si starostlivo vyberá, čo pustí von. Pozná svoje hranice, čo deklaruje aj v súvislosti s tým, čo by nikdy nebola ochotná podstúpiť. Pre portál Topky prezradila speváčka viac.
O zážitku z Egypta aj pohodlí
Spevácka diva zavítala na svetovú výstavu o Tutanchamónovi, preto prirodzene padla reč na Egypt. Ako priznala, bola tam na dovolenke, hoci krajinu zažila inak ako ostatní ľudia. “My sme tam boli totiž v období, keď tam po sto rokoch snežilo. Síce nie pri našom rezorte, keďže to bolo nejakých 100 km od nás, no k nám prišiel studený vánok. Preto sme sa skoro celý čas zdržiavali len v rezorte, čiže nevidela som tie krásy Egyptu, čiže určite sa tam chcem vrátiť,” prekvapila Dominika Mirgová.
Hoci by rada zažila ten pravý Egypt a tú kultúru, nevie si predstaviť, že by tam žila ako ľudia pred stovkami rokov. Má rada svoj komfort a pohodlnú posteľ a to aj súvisí s tým, prečo sme speváčky dodnes nevideli v rôznych šou. “Koľkokrát ma volali do nejakých súťaží, kde by som prespávala vonku, no to si neviem vôbec predstaviť. Ale páči sa mi tá móda, hábity, to, ako sa maľovali, to, ako tie ženy boli bohyne, aspoň v mojich očiach, ja som to tak vnímala,” uviedla.
Ťažko by sme Dominiku videli na nejakej stanovačke. “Ale tak určite sme mali stanovačky a keď som mala tanečnú školu, tak aj prespávačky, ale Dominika si vždy prinesla nafukovaciu posteľ. Zvládnuť by som to zvládla, ale žiť tak, asi nie,” zdôraznila speváčka.
Dominika je mamičkou syna Peťka, ktorého má s bývalým manželom Petrom Zvolenským. S jeho otcom má dnes korektný a dobrý vzťah. Zdá sa, že by jej syn bol schopný prespať v prírode na zemi. “On je športovec, žijeme na dedine, je dochrámaný, má modrinové nohy, deravé kolená, tak ja som za to rada, že jemu to vôbec nerobí problém,” poznamenala na záver.
