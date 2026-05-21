Zvrat v prípade Mikuláša Černáka: Návrhy na podmienečné prepustenie sa vracajú na okresný súd

Návrhmi na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia na slobodu sa bude opätovne zaoberať Okresný súd Trnava. Na štvrtkovom neverejnom zasadnutí o tom rozhodol Krajský súd v Trnave. Informoval o tom hovorca súdu Martin Pogádl. Odsúdený Černák nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody.
„Dôvodom na zrušenie napadnutého uznesenia bolo predovšetkým to, že hoci okresný súd vykonal rozsiahle dokazovanie, svoje rozhodnutie oprel iba o niektoré z vykonaných dôkazov. V odôvodnení svojho rozhodnutia neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery, čo spôsobilo, že rozhodnutie bolo sčasti nepreskúmateľné pre nedostatok náležitého odôvodnenia,“ vysvetlil Pogádl.
Je potrebné doplniť dokazovanie
Krajský súd takisto dospel k záveru, že je potrebné doplniť dokazovanie. Zároveň považuje za potrebné v podstatnej časti doplniť odôvodnenie rozhodnutia tak, aby bolo stranám konania zachované právo na dvojinštančné konanie.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opakovane oľutoval.
Okresný súd Trnava vlani dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom. Černák hovoril o sklamaní, jeho obhajoba o precedense. Prokurátorka považovala rozhodnutie za spravodlivé.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre naplánovanie, vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
