Mohol mať každý deň inú: Raper Separ otvorene priznal romániky, no dnes hovorí o obrovskej únave

Raper Separ patrí k ľuďom, ktorí si svoje súkromie nestrážia za každú cenu, no keď o ňom prehovorí, zvykne byť veľmi priamy. Tentoraz otvoril tému vzťahov, samoty aj toho, prečo ho život plný nezáväzných známostí už dávno neláka.
V podcaste Real Talk povedal narovinu raper Separ, ktorý len nedávno zaujal aj tým, že predal práva na svoje staré skladby, že o ženskú pozornosť by zrejme nemal núdzu, no predstava neustáleho striedania partneriek ho dnes už skôr vyčerpáva než láka. Priznal, že podobnú životnú etapu má za sebou a s odstupom času sa na ňu pozerá inak.
Ženy by vraj mať mohol, no už ho to neláka
Separ sa netvári, že by nemal možnosti. Práve naopak, v rozhovore priznal, že keby chcel, vedel by si podobný spôsob života zariadiť veľmi jednoducho.
„Mohol by som mať každý deň nové dievča. Ísť do mesta, do toho davu, a priviesť si odtiaľ nejakú slečnu domov,“ povedal raper bez zbytočného prikrášľovania. Dodal však, že takýto život pre neho už dávno nie je ničím príťažlivým. Nejde podľa neho o niečo, čo by ho napĺňalo alebo mu dávalo pocit spokojnosti.
