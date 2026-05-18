Hlavu hore: Na oblohe sa začne trojdňové predstavenie. Mesiac sa postupne stretne s Venušou aj Jupiterom

Najbližšie večery prinesú úkaz, ktorý nebude zaujímavý len pre nadšencov astronómie. Dorastajúci Mesiac sa postupne presunie popri Venuši a Jupiteri a na oblohe vytvorí výrazné zoskupenia, ktoré budú dobre viditeľné aj voľným okom.
Na zaujímavé postavenie planét upozornil aj portál iMeteo a ako píše, na pozorovanie nebude potrebná žiadna špeciálna technika. Stačiť bude jasné počasie a chvíľa času krátko po západe Slnka. Prvý výrazný pohľad prinesie už dnešný večer.
Tenký mesačný kosáčik sa objaví v blízkosti Venuše, ktorá momentálne patrí medzi najjasnejšie objekty večernej oblohy. Práve spojenie jasnej planéty a úzkeho kosáčika môže vytvoriť jeden z najkrajších pohľadov tohto mesiaca.
V utorok 19. mája bude situácia ešte viac zaujímavejšia. Mesiac sa presunie medzi Venušu a Jupiter a všetky tri telesá vytvoria na oblohe výraznú líniu. Venuša bude svietiť nižšie, Jupiter vyššie a Mesiac sa objaví medzi nimi.
Mesiac bude meniť polohu z večera na večer
V stredu 20. mája sa mesačný kosáčik posunie bližšie k Jupiteru. Práve počas podobných nocí je dobre viditeľné, ako rýchlo sa Mesiac po oblohe pohybuje. Jeho poloha sa totiž mení výraznejšie než pri planétach a rozdiel bude možné pozorovať už po jednom dni.
Mesiac bude zároveň postupne pribúdať. Do fázy prvej štvrte vstúpi v sobotu 23. mája o 13:11 SELČ, takže počas ďalších večerov bude na oblohe čoraz výraznejší. Najjasnejším objektom zostáva Venuša s jasnosťou približne –3,9 magnitúdy. Planéta sa zároveň uhlovo približuje k Jupiteru, čo ich spoločné postavenie na oblohe ešte zvýrazní.
Jupiter bude viditeľný vyššie než Venuša a bez problémov ho bude možné sledovať aj voľným okom. Zaujímavý detail čaká aj na ľudí s ďalekohľadom. V nedeľu 24. mája budú jeho mesiace Io a Europa pri pozorovaní pôsobiť veľmi blízko pri sebe.
Nie všetky planéty budú dobre viditeľné
Merkúr zostáva príliš blízko Slnka, a preto ho momentálne nemožno pozorovať. Mars sa objavuje len nízko nad obzorom a Saturn zatiaľ z našich zemepisných šírok nepôsobí výrazne. Urán zostáva ukrytý v blízkosti Slnka a Neptún sa síce objavuje ráno spolu so Saturnom a Marsom, no bez kvalitnej techniky ho prakticky nemožno vidieť.
Najväčšiu pozornosť tak budú v najbližších dňoch pútať práve Mesiac, Venuša a Jupiter. Ak bude priať počasie, pôjde o úkaz, ktorý si všimnú aj ľudia, ktorí sa o vesmír bežne nezaujímajú.
