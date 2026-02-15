Muž našiel v roku 1982 mŕtveho holuba v komíne. Prenášal tajný odkaz, ktorý sa nepodarilo rozlúštiť

Ilustračná foto: picryl

Zuzana Veslíková
Sadol si na komín a zomrel.

Niekedy máme šťastie a vo svojej domácnosti narazíme na „poklady“, o ktorých existencii sme ani netušili a majú veľkú hodnotu – napríklad sentimentálnu. Mužovi z Anglicka sa ešte v 80. rokoch podarilo natrafiť u seba doma na mimoriadne fascinujúci odkaz. Niekoho by však mohol vydesiť. 

David Martin v roku 1982 pracoval na rekonštrukcii svojho domu v anglickom Bletchingleyi. Keď nazrel do komína, ktorý mal prejsť opravou, našiel kostrové pozostatky, priblížil portál IFLScience. Nebojte sa, nie ľudské. Holubie. A to bol iba začiatok jeho zaujímavého nálezu.

Nešlo o obyčajného holuba, ale o poštového. A kým skonal, bol vyslaný na misiu, ktorá pravdepodobne skončila neúspešne. Na holubovi sa nachádzala pripevnená červená kapsula, ktorá obsahovala zašifrovaný odkaz.

Odkiaľ pochádzal?

A keďže nešlo len o takého nejakého holuba, nebol to ani obyčajný odkaz. Vedecký portál spomína, že podľa predpokladov pochádzal z čias druhej svetovej vojny.

Foto: Flickr (William Ivor Castle. Canada. Department of National Defence)

V tomto období Veľká Británia využívala na prenos tajných informácií práve poštové holuby. Dokonca tu vznikla dobrovoľnícka civilná organizácia s názvom National Pigeon Service, ktorá mala vo „svojich radoch“ cez 200-tisíc holubov. Áno, v dnešnej dobe, keď stačí poslať správu na Messengeri a prijímateľ ju má za sekundu, je to niečo nepredstaviteľné. No svedčí to o dokonalej ľudskej vynaliezavosti, ktorá v náročných momentoch histórie nepoznala hranice.

Správu sa ešte nepodarilo rozlúštiť

Práve vďaka červenej kapsule, ktorú prevážal, sa ho podarilo priradiť k misii, na ktorej sa podľa všetkého podieľal, no veľa ďalšieho sa nevie.

Pozrite si znenie tajnej správy:

AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6

Čo je ešte fascinujúcejšie, poštovú správu, ktorú niesol holub nájdený Davidom Martinom, sa dodnes nepodarilo rozlúsknuť. Aj keď sa niekoľko teórií v priebehu rokov objavilo, všetky boli vyvrátené. Tento príbeh s holubom je však aj o niečom inom – je unikátnym svedectvom o našej histórii.

