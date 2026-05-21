Ikonická fabrika už druhý rok po sebe padá do miliónových strát. Biznis jej ťahá niečo iné

Chemosvit, ktorý patrí medzi posledné veľké príklady zamestnaneckej privatizácie na Slovensku, prechádza v posledných rokoch náročným obdobím. Kým jedna časť skupiny zápasí so stratami a klesajúcimi tržbami, iný segment biznisu najmä v spolupráci so zahraničnými partnermi dokáže výrazne rásť a ťahať výsledky nahor.
História Chemosvitu siaha až do prvej polovice 20. storočia. Jeho základy vznikli ešte v roku 1934, keď v podtatranskom Svite vybudoval závod na umelý hodváb český priemyselník Jan Antonín Baťa. Z tohto priemyselného areálu sa postupne vyvinul komplex chemickej výroby, ktorý sa stal základom dnešnej skupiny.
Po znárodnení prešiel podnik v roku 1994 privatizáciou, pri ktorej sa na vlastníctve podieľali manažéri a zamestnanci, čo z neho urobilo jeden z posledných veľkých príkladov zamestnaneckej privatizácie na Slovensku. Dnes však bojuje s ťažkou ekonomickou situáciu. Informoval o tom Denník E.
Tržby strmhlav klesajú
Najväčší tlak je viditeľný v divízii Chemosvit Folie, ktorá sa špecializuje na potlač obalových fólií pre potravinársky a hygienický priemysel. Táto časť firmy za posledné dva roky padá do straty, z približne 3 miliónov eur v roku 2024 ju v predchádzajúcom roku prehĺbila na približne 4,75 milióna eur, pričom jej tržby kontinuálne klesajú. Na vrchole v roku 2022 dosahovala skupina tržby na úrovni 106 miliónov eur, no o rok neskôr už klesli na 83 miliónov a vlani ďalej na približne 71 miliónov eur.
Za slabším dopytom stojí najmä situácia v potravinárskom segmente. Firma dodáva obaly aj producentom cukroviniek, pričom práve tento trh citeľne zasiahlo zdražovanie a pokles spotreby. Zákazníci v Európe, najmä v Nemecku, podľa manažmentu obmedzujú nákupy sladkostí, keďže ide o menej nevyhnutný sortiment a ceny vzrástli aj vplyvom drahších surovín.
S poklesom objednávok išli ruka v ruke aj personálne úpravy. Chemosvit Folie znížil počet zamestnancov z viac ako 730 na približne 550, teda o vyše 180 ľudí. Náklady na zamestnancov pritom klesali pomalšie než samotné tržby, čo ďalej zhoršovalo ekonomiku divízie.
Ťahá to spolupráca s Fínmi
Na druhej strane skupina stavia rast najmä na spoločnom podniku s fínskym partnerom Rani Plast, firmou Terichem Tervakoski. Tá sa zameriava na výrobu špeciálnych elektrofólií a v posledných rokoch výrazne profituje z rozvoja elektromobility a obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2025 jej podľa portálu Finstat zisk narástol naozaj raketovo.
Kým ešte pred niekoľkými rokmi čelila slabšiemu dopytu, dnes jej výsledky rastú dynamicky a zisky sa postupne zvyšujú. Z približne 9-miliónového zisku v roku 2024 sa v roku 2025 vyšplhala na úctyhodných 15 miliónov eur, to všetko pri tržbách približne 81 miliónov eur.
Pozitívny trend v tejto časti biznisu stojí v kontraste so slabším výkonom potlačovej divízie. Chemosvit však napriek tomu verí v obrat.
V plánoch na tento rok uvádza snahu zastaviť pokles odbytu a vrátiť sa späť do zisku, pričom počíta aj s expanziou na nové trhy v západnej Európe a Afrike.
