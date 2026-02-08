Na oblohe sa objaví ohnivý kruh. Poznačte si do kalendára dátum, uvidíme ho najlepšie za desaťročia

Na oblohe sa o pár dní vyskytne mimoriadne zaujímavý úkaz. No máme pre vás dve správy – jednu zlú a jednu dobrú.
Už 17. novembra sa má objaviť prstencové zatmenie Slnka. Vzniká tak, že Mesiac sa dostane pred slnečný disk, no keďže ho nedokáže úplne zakryť, oblohu rozžiari „ohnivý kruh“, vysvetľuje iMeteo.
Teraz máme smolu, ale…
Smutnou správou pre nás je, že zo Slovenska nebude pozorovateľný. „Maximum „ohnivého prstenca“ si vychutnajú najmä vedecké expedície v Antarktíde a posádky lodí v južných častiach Atlantického a Indického oceánu, zatiaľ čo obyvatelia južnej Argentíny, Čile či južnej Afriky uvidia aspoň jeho čiastočnú fázu,“ uvádza portál o počasí.
Rok 2026 však prinesie celkovo až štyri zatmenia Slnka a príde čas aj na nás. Poznačte si do kalendára 12. august, kedy by sme sa mali stať svedkami najväčšieho zatmenia Slnka za posledné desaťročia, dodáva iMeteo. Budeme vás informovať o tom, ako bude tento jav od nás viditeľný.
