Izrael mal prepustiť zajatú Slovenku: Všetci zahraniční aktivisti boli deportovaní

Roland Brožkovič
TASR
Izraelský minister národnej bezpečnosti ešte predtým zverejnil ponižujúce video.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Sumud Flotilla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Všetci zahraniční aktivisti z flotily boli deportovaní z Izraela. Izrael nedovolí žiadne porušenie zákonnej námornej blokády Gazy,“ napísal izraelský rezort diplomacie na sociálnej sieti X. Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke bola medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová.

Aktivistom sa vysmievali

Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v stredu zverejnil video, v ktorom sa vysmieva zajatým aktivistom, ktorí kľačia s hlavami sklonenými na zemi, ruky majú spútané za chrbtom a zaviazané oči. „Vitajte v Izraeli,“ napísal k videu. Belgicko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko si v reakcii predvolali izraelských veľvyslancov a zaobchádzanie s aktivistami odsúdila aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.

Zaobchádzanie s aktivistami v stredu odsúdil aj šéf slovenskej diplomacie. „Takéto konanie považujem za neprijateľné a v rozpore so základnými princípmi ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Juraj Blanár.

Veľvyslanectvo SR v Izraeli podľa jeho slov situáciu aktívne monitoruje a prijíma potrebné kroky s cieľom zabezpečiť bezodkladné prepustenie občianky SR. „Komunikujeme s jej rodinou a zároveň s izraelskou stranou, ktorú sme požiadali o okamžitú konzulárnu návštevu. Ochrana a bezpečnosť občanov naďalej zostáva našou prioritou,“ uviedol.

Danko: Pellegrini na vás všetkých zhlboka kašle a užíva si prezidentskú kanceláriu

