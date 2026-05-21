Izrael mal prepustiť zajatú Slovenku: Všetci zahraniční aktivisti boli deportovaní

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok deportovalo všetkých zahraničných aktivistov z propalestínskej iniciatívy Global Sumud Flotilla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetci zahraniční aktivisti z flotily boli deportovaní z Izraela. Izrael nedovolí žiadne porušenie zákonnej námornej blokády Gazy,“ napísal izraelský rezort diplomacie na sociálnej sieti X. Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke bola medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová.
Aktivistom sa vysmievali
Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v stredu zverejnil video, v ktorom sa vysmieva zajatým aktivistom, ktorí kľačia s hlavami sklonenými na zemi, ruky majú spútané za chrbtom a zaviazané oči. „Vitajte v Izraeli,“ napísal k videu. Belgicko, Francúzsko, Taliansko či Španielsko si v reakcii predvolali izraelských veľvyslancov a zaobchádzanie s aktivistami odsúdila aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור
Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
Zaobchádzanie s aktivistami v stredu odsúdil aj šéf slovenskej diplomacie. „Takéto konanie považujem za neprijateľné a v rozpore so základnými princípmi ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Juraj Blanár.
Veľvyslanectvo SR v Izraeli podľa jeho slov situáciu aktívne monitoruje a prijíma potrebné kroky s cieľom zabezpečiť bezodkladné prepustenie občianky SR. „Komunikujeme s jej rodinou a zároveň s izraelskou stranou, ktorú sme požiadali o okamžitú konzulárnu návštevu. Ochrana a bezpečnosť občanov naďalej zostáva našou prioritou,“ uviedol.
