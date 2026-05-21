Danko: Pellegrini na vás všetkých zhlboka kašle a užíva si prezidentskú kanceláriu

Danko navrhuje zvýšiť dôchodky ľuďom nad 90 rokov na 824 eur.

Predseda SNS Andrej Danko dnes zvolal tlačovú besedu, na ktorej riešil navrhované navýšenie dôchodkov, Tomáša Tarabu či prezidenta Petra Pellegriniho.

O prezidentovi povedal, že na všetkých kašle. „Nech je Robert Fico aký chce, bol by dobrým prezidentom,“ začal Danko a pokračoval: „Náš pán prezident sa správa tak, ako som vám tu pred dvoma rokmi hovoril, Kráľ Slnko. On na vás kašle, všetkých. Všetci, čo ste volili Hlas, Peter Pellegrini na vás kašle, zhlboka. Užíva si prezidentskú kanceláriu.“

Zvýšenie dôchodkov

Ešte predtým však povedal, že navrhuje zvýšiť dôchodky ľuďom nad 90 rokov, a to na dvojnásobok minimálneho dôchodku, teda na 824 eur. Podľa neho by to štát nestálo veľa. Takýchto dôchodcov je podľa štatistiky Sociálnej poisťovne necelých 26-tisíc, tvrdí Danko. Je však sklamaný z prístupu koalície a podporu bude preto hľadať aj u opozície.

List premiérovi Robertovi Ficovi s ponukou na personálnu výmenu vo vláde je podľa neho zdvihnutým prstom pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Chce sa s Tarabom stretnúť, tvrdí, že dostal a dostane podmienky spolupráce s SNS. Danko zdôraznil, že SNS vládu nepoloží.

 

Problém Taraba

„Toto je zdvihnutý prst. Pokiaľ si vo štvrtok nevysvetlíme pravidlá vzťahu SNS a podpredsedu vlády, predseda vlády dostane oficiálny návrh na odvolanie ministra Tarabu s podpismi poslancov, ktorí stoja za mojím názorom,“ vyhlásil Danko. Tvrdí, že za ním stoja šiesti poslanci parlamentu za SNS, ako aj štátni tajomníci envirorezortu Filip Kuffa a Štefan Kuffa.

Pokiaľ bude Fico považovať Tarabu za dobrého ministra, no Danko s ním nebude vedieť politicky pracovať, bude Danko žiadať od premiéra, aby bol Taraba nominantom Smeru-SD, podobne, ako sa to stalo v prípade ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Tarabu pozval Danko na zasadnutie predsedníctva SNS, ktoré bude o týždeň vo štvrtok (28. 5.).

Danko zopakoval, že Taraba nemôže tvrdiť, že za návrh zonácií je zodpovedná SNS, pretože ho posledný polrok pripravoval nominant strany, generálny tajomník služobného úradu na envirorezorte Marek Chovan. Danko zdôraznil, že o zonáciách ani iných témach z rezortu nevie. „SNS túto vládu nepoloží. Ak si niekto myslí, že niektoré názorové rozdiely aj moje osobné sklamania z Roberta Fica túto vládu položia, tak ho vopred sklamem,“ povedal Danko.

