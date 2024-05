Po dlhých stáročiach prišli na to, čo sa nachádza vo vnútri Mesiaca. Jeho zloženie je prekvapivé

Večný súpútnik našej Zeme, Mesiac, je dlhodobo predmetom skúmania vedcov a astronómov. Avšak zistiť, čo sa ukrýva kilometre pod povrchom tohto satelitu, je nesmierne zložitá úloha. No zdá sa, že vedcom sa to do istej miery podarilo.

Pomohli aj seizmické záznamy

Čo sa môže nachádzať vo vnútri Mesiaca? Najväčšia dilema bola v tom, či je jeho jadro tekuté alebo pevné, a zdá sa, že je to konečne rozlúsknuté.

Vedci sa tejto problematike venovali minulý rok a v máji 2023 zverejnili o tom podrobnú štúdiu, ktorú opisuje článok na portáli Science Alert. Podľa ich zistení je vnútorné jadro Mesiaca pevné a má hustotu podobnú železu. Vonkajšie jadro má byť tekuté.

Zisťovanie zloženia planéty, či v tomto prípade Mesiaca, sa najlepšie vykonáva pomocou seizmických záznamov. Keď akustické vlny vyvolané zemetrasením putujú všetkými smermi a teda aj cez stred objektu, tak sa rôzne odrážajú a ich zachytenie citlivými prístrojmi nám môže niečo povedať o zložení.

A takéto údaje sú k dispozícii vďaka misiám Apollo. Pravdou ale je, že ich nie je veľa a ich vyhodnotenie nie je príliš komplexné. Preto vedci z Francúzskeho národného centra pre vedecký výskum opisujú v štúdii publikovanej v Nature, že zozbierali údaje z vesmírnych misií a rôznych lunárnych experimentov a zostavili tak profil mesačnej charakteristiky.

Husté vnútorné jadro, tekuté vonkajšie

Zistili, že hustejší materiál vo vnútri Mesiaca klesá smerom k stredu a menej hustý stúpa nahor. Táto aktivita už bola aj predtým navrhovaná ako možné vysvetlenie prítomnosti určitých prvkov vo vulkanických oblastiach Mesiaca a francúzska štúdia tento predpoklad potvrdzuje.

Tiež prišli na to, že jadro Mesiaca je podobné jadru Zeme. Má vonkajšiu tekutú vrstvu a pevné vnútro. Podľa ich modelov má vonkajšie jadro polomer 362 kilometrov a vnútorné 258 kilometrov, čo zodpovedá 15 % celého polomeru Mesiaca.

Okrem toho, vnútorné jadro má hustotu približne 7 822 kilogramov na meter kubický čo je veľmi blízke hustote železa.

Výsledky francúzskych vedcov sú tak potvrdením skorších zistení a naznačujú, že jadrá Zeme a Mesiaca sú si veľmi podobné. Keďže sa stále počíta s novými misiami na Mesiac s ľudskou posádkou, je možné, že sa už o niekoľko rokov dozvieme viac o tomto nebeskom partnerovi našej domovskej planéty.