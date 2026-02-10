Meno Cameron Diaz v kauze Epstein: Herečka po zverejnení zoznamov prelomila mlčanie a poslala jasný odkaz

V spisoch súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavilo viacero známych mien. Zmienení boli napríklad prezident USA Donald Trump, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či miliardár Elon Musk. Tam však zoznam nekončí.
Nedávno súdy zverejnili dokumenty obsahujúce mená 187 ľudí vrátane celebrít a verejne známych osôb, ktoré sa spomínali v rôznych súdnych konaniach týkajúcich sa zosnulého zdiskreditovaného milionára, ktorý zomrel vo väzení v auguste 2019. V odtajnených dokumentoch týkajúcich sa Jeffreyho Epsteina, ako píše portál JUST JARED, sa tiež objavilo meno herečky Cameron Diaz. Nie tak div, že sa ľudia hneď dožadovali vysvetlenia.
Herečka sa vyjadrila k obvineniam
Netrvalo dlho a herečka známa z filmov ako Charlieho anjeli či Niečo na tej Mary je sa k situácii vyjadrila. Jej hovorca pre portál Page Six poprel, že by mala akýkoľvek vzťah s odsúdeným delikventom a podľa vyhlásenia sa s ním nikdy ani nemala stretnúť.
„Cameron sa s Jeffreym Epsteinom nikdy nestretla, nikdy nebola na rovnakom mieste ako on a nemala s ním absolútne žiadny vzťah, bez ohľadu na skutočnosť, že mohol alebo nemusel spomenúť jej meno alebo naznačovať, že ju pozná,“ uviedol zástupca Diazovej pre tento portál.
Súdne dokumenty, ktoré získal portál Page Six, ukazujú, že Johanna Sjoberg, jedna z Epsteinových žalobkýň, vo výpovedi tvrdila, že finančník sa chvastal známosťami s veľkými hviezdami ako sú spomínaná Cameron Diaz, ale tiež Leonardo DiCaprio, Bruce Willis a ďalšími. Údajná obeť však zároveň svedčila, že sa osobne nestretla s nikým z mien, ktoré spomenula.
„Keď som o nich hovorila, bolo to v čase, keď som ho masírovala a on vtedy veľa telefonoval. Raz povedal: ‚Och, to bol Leonardo,‘ alebo ‚To bola Cate Blanchett,‘ či ‚Bruce Willis.‘ Takéto veci,“ uviedla podľa prepisu.
Keď sa 42-ročnej Sjoberg neskôr pýtali, či niekedy osobne stretla Cameron Diaz, odpovedala: „Nie.“
