V spisoch je Trump, Musk aj Gates: Najnovšie odhalenia o Epsteinovi sú ešte horšie. Ťahajú na dno známe mená

Foto: US Department of Justice

Lucia Mužlová
TASR
V novozverejnených spisoch o Epsteinovi sa zmieňuje aj Trump, Musk či Gates.

Najnovšia séria zverejnených spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina obsahuje aj dokumenty odkazujúce na viaceré významné osobnosti. Vo viac ako troch miliónoch nových stránok, ktoré americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo v piatok, sa zmieňuje aj prezident USA Donald Trump, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či miliardár Elon Musk. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

V súvislosti s Trumpom sa v spisoch nachádza zoznam obvinení zo sexuálneho napadnutia, ktorý zostavil Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Mnohé obvinenia na adresu prezidenta sa v zozname nachádzali na základe anonymných hovorov a neoverených tipov. Dokument naznačuje, že vyšetrovatelia preverili viacero takýchto tipov, pričom niektoré z nich označili za nedôveryhodné.

Trump dlhodobo popiera akékoľvek protiprávne konanie súvisiace s Epsteinom. „Niektoré dokumenty obsahujú nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia o prezidentovi Trumpovi, ktoré boli predložené FBI tesne pred voľbami v roku 2020. Aby bolo jasné, tieto tvrdenia sú nepravdivé a ničím nepodložené,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v piatkovom vyhlásení.

Drogy, sex a schôdzky so ženami

Najnovšie dokumenty tiež obsahujú koncept emailu, ktorý naznačuje, že Bill Gates mal mimomanželské vzťahy. Epstein v ňom napísal, že jeho vzťah so spoluzakladateľom Microsoftu sa pohyboval od „pomoci Billovi získať drogy, aby sa vyrovnal s následkami sexu s ruskými dievčatami, až po uľahčovanie jeho nezákonných schôdzok s vydatými ženami“. Nadácia manželov Gatesovcov vo vyhlásení pre denník The New York Times poprela obvinenia z afér.

Foto: US Department of Justice

Súbory obsahujú aj početnú korešpondenciu medzi Epsteinom a miliardárom Muskom, v ktorej sa rozprávali o ceste na Epsteinov ostrov či o párty, ktoré tam organizoval.

Musk si bol podľa vlastných slov „dobre vedomý toho, že niektorá emailová korešpondencia s (Epsteinom) by mohla byť nesprávne interpretovaná a kritikmi použitá na poškodenie (jeho) mena“.

„To ma nezaujíma, ale zaujíma ma, aby sme sa aspoň pokúsili stíhať tých, ktorí s Epsteinom spáchali závažné zločiny, najmä pokiaľ ide o ohavné vykorisťovanie neplnoletých dievčat,“ dodal Musk v príspevku na platforme X.

Princ Andrew v ešte horšom svetle

Nové dokumenty zahŕňajú aj emailovú komunikáciu medzi Epsteinom a bývalým britským princom Andrewom, ktorý ho v septembri 2010 pozval na návštevu do Buckinghamského paláca.

Andrew Mountbatten-Windsor tak urobil po tom, ako mu Epstein mesiac predtým navrhol, že mu predstaví 26-ročnú Rusku, vyplýva z dokumentov. Bývalý princ povedal, že „by ju rád videl“, hoci v materiáloch nie je žiadna zmienka o tom, že by sa také stretnutie uskutočnilo.

Spisy tiež dokazujú komunikáciu medzi Epsteinom a súčasným americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Podľa emailov, ktoré si vymenili, v decembri 2012 plánovali spoločný obed na súkromnom ostrove zosnulého sexuálneho delikventa.

Dokumenty tiež svedčia o priateľských vzťahoch medzi Epsteinom a britským podnikateľom Richardom Bransonom. „Akýkoľvek kontakt Richarda a Joan Bransonovcov s Epsteinom sa odohral len niekoľkokrát pred viac ako 12 rokmi a obmedzoval sa na skupinové alebo obchodné stretnutia,“ uviedol v piatok podľa amerických médií zástupca Bransonovej firmy Virgin Group.

„Richard považuje Epsteinovo konanie za odporné a podporuje právo na spravodlivosť pre jeho mnohé obete,“ dodal.

Spisy zmieňujú aj 76-ročného filmového producenta Steva Tischa, známeho napríklad pre snímku Forrest Gump. Jeho emailová komunikácia s Epsteinom naznačuje, že mal vzťahy s viacerými ženami.

Americký rezort spravodlivosti odtajňuje a zverejňuje spisy týkajúce sa Epsteinovho trestného stíhania na základe zákona, ktorý Trump podpísal v novembri 2025.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vraj sa prejavil ako veľký diplomat: Fico prijal rezignáciu svojho poradcu, Lajčák končí vo funkcii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac