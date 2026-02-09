Zanechala v nej hlboké stopy. Kristen Stewart priznala následky po stvárnení princeznej Diany, býva jej do plaču

Foto: SITA, MovieStillsDB

Jana Petrejová
Herečka naznačila, aký hlboký dopad má táto postava na jej osobný život.

Princezná Diana bola žena, ktorá si získala srdcia ľudí po celom svete svojou krehkosťou, silou a tajomnými očami plnými bolesti. Ako sa ale herečka, ktorá sa rozhodla stvárniť túto legendárnu postavu, dokáže vyrovnať s týmto emocionálnym nákladom? Kirsten Stewart, ktorú preslávila Twilight sága, sa ponorila do života princeznej tak intenzívne, že doteraz ju to prenasleduje. 

Už je to niekoľko rokov, čo herečka natočila historicko-psychologickú drámu Spencer, ktorú režíroval Pablo Larraín a napísal Steven Knight. Dej filmu sa odohrával počas Vianoc v Sandringhame v roku 1991, pričom sa sústredil na zlomové okamihy v živote princeznej Diany, ktorá sa ocitla na pokraji krízy po afére svojho manžela. Kristen Stewart mala tú česť zhostiť sa hlavnej úlohy, teda členky kráľovskej rodiny, no musela sa vysporiadať s oveľa viac než len s hereckou výzvou, ako píše Tyla.

Foto: MovieStillsDB

Zvláštne pocity po stvárnení princeznej

„Bola to jedna z najintenzívnejších skúseností, aké som kedy mala,“ priznala filmová ikona bez okolkov. Nečakaná premena na Dianu si získala uznanie kritikov a herečke priniesla dokonca nomináciu na Oscara. Hoci je to veľký úspech pre umelca, nemôže šoférovať po Londýne alebo Paríži bez toho, aby na ňu nemyslela.

V rozhovore pre The Telegraph prehovorila o tom, aké pocity ňou lomcovali, keď jej bola ponúknutá rola. „Povedala som Pablovi, že je blázon a že by si mal pravdepodobne najať niekoho iného, ​​ale on to odmietol akceptovať,“ uviedla Kirsten.

Mladá herečka poukázala na niekoľko fyzických rozdielov medzi ňou a zosnulou princeznou z Walesu. Zatiaľ čo ona má 165 cm, Diana bola vyššia a merala až 178 cm. Taktiež aj farbu očí mali inú, Kirsten má zelené a členka kráľovskej rodiny mala modré, ktoré ladili s jej prsteňom. Spomínané detaily jej vŕtali v hlave. „Musíš sa od týchto vecí odpútať, ide o ducha,“ povedal Kirsten režisér.

Na rolu sa však hodila. „Bola prenasledovaná paparazzmi. A jej rebelské vlastnosti pôsobili tak zúfalo, mlado a tak zraniteľne. Kto to dokáže pochopiť lepšie ako dospievajúca filmová hviezda?“ spýtala sa Stewart, z ktorej rola vysala dušu. „Myslím, že aj o to išlo,“ dodala. Na druhej strane, doteraz má v sebe zvláštne pocity. „Nemôžem jazdiť po meste, a vlastne ani po Paríži, bez toho, aby som na ňu nemyslela. Všetka tá láska, ktorá z tejto ženy vychádzala… Kedykoľvek mi je z toho do plaču,“ doplnila.

Energia, ktorá v nej pretrváva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac