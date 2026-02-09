Zanechala v nej hlboké stopy. Kristen Stewart priznala následky po stvárnení princeznej Diany, býva jej do plaču

Princezná Diana bola žena, ktorá si získala srdcia ľudí po celom svete svojou krehkosťou, silou a tajomnými očami plnými bolesti. Ako sa ale herečka, ktorá sa rozhodla stvárniť túto legendárnu postavu, dokáže vyrovnať s týmto emocionálnym nákladom? Kirsten Stewart, ktorú preslávila Twilight sága, sa ponorila do života princeznej tak intenzívne, že doteraz ju to prenasleduje.
Už je to niekoľko rokov, čo herečka natočila historicko-psychologickú drámu Spencer, ktorú režíroval Pablo Larraín a napísal Steven Knight. Dej filmu sa odohrával počas Vianoc v Sandringhame v roku 1991, pričom sa sústredil na zlomové okamihy v živote princeznej Diany, ktorá sa ocitla na pokraji krízy po afére svojho manžela. Kristen Stewart mala tú česť zhostiť sa hlavnej úlohy, teda členky kráľovskej rodiny, no musela sa vysporiadať s oveľa viac než len s hereckou výzvou, ako píše Tyla.
Zvláštne pocity po stvárnení princeznej
„Bola to jedna z najintenzívnejších skúseností, aké som kedy mala,“ priznala filmová ikona bez okolkov. Nečakaná premena na Dianu si získala uznanie kritikov a herečke priniesla dokonca nomináciu na Oscara. Hoci je to veľký úspech pre umelca, nemôže šoférovať po Londýne alebo Paríži bez toho, aby na ňu nemyslela.
V rozhovore pre The Telegraph prehovorila o tom, aké pocity ňou lomcovali, keď jej bola ponúknutá rola. „Povedala som Pablovi, že je blázon a že by si mal pravdepodobne najať niekoho iného, ale on to odmietol akceptovať,“ uviedla Kirsten.
Mladá herečka poukázala na niekoľko fyzických rozdielov medzi ňou a zosnulou princeznou z Walesu. Zatiaľ čo ona má 165 cm, Diana bola vyššia a merala až 178 cm. Taktiež aj farbu očí mali inú, Kirsten má zelené a členka kráľovskej rodiny mala modré, ktoré ladili s jej prsteňom. Spomínané detaily jej vŕtali v hlave. „Musíš sa od týchto vecí odpútať, ide o ducha,“ povedal Kirsten režisér.
Na rolu sa však hodila. „Bola prenasledovaná paparazzmi. A jej rebelské vlastnosti pôsobili tak zúfalo, mlado a tak zraniteľne. Kto to dokáže pochopiť lepšie ako dospievajúca filmová hviezda?“ spýtala sa Stewart, z ktorej rola vysala dušu. „Myslím, že aj o to išlo,“ dodala. Na druhej strane, doteraz má v sebe zvláštne pocity. „Nemôžem jazdiť po meste, a vlastne ani po Paríži, bez toho, aby som na ňu nemyslela. Všetka tá láska, ktorá z tejto ženy vychádzala… Kedykoľvek mi je z toho do plaču,“ doplnila.
Nahlásiť chybu v článku