Banka bude musieť kvôli Epsteinovi zacvakať 67 miliónov eur. Trvá na svojej pravde

Zuzana Veslíková
TASR
Jeffrey Epstein
Banka zároveň uviedla, že naďalej odmieta, že by podporovala Epsteinove trestné činy. Toto urovnanie vníma ako možnosť „uzavrieť túto záležitosť a prináša ďalšie zadosťučinenie pre žalobkyne“.

Bank of America súhlasí so zaplatením 72,5 milióna dolárov (približne 67 miliónov eur) na urovnanie hromadnej žaloby, v ktorej bola obvinená z napomáhania sieti obchodovania so sexom organizovanej americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom, odsúdeným za sexuálne zneužívanie neplnoletých dievčat. Vyplýva to zo súdnych dokumentov zverejnených v piatok, informovala v noci na sobotu agentúra AFP.

O čo ide?

AFP doplnila, že žalobu na Bank of America podala anonymná žena v mene seba a ďalších údajných obetí. Tvrdí, že vedenie banky „ignorovalo varovné signály“ týkajúce sa Epsteinovej siete obchodovania so sexom a naďalej mu poskytovalo bankové a investičné služby.

Dohoda, ak ju schváli súd, zabráni potenciálne zdĺhavému súdnemu procesu a podľa žalobkýň je v ich „najlepšom záujme“.

Ide o ďalšiu banku, ktorá pristúpila na urovnanie žalôb zo strany Epsteinových údajných obetí. V roku 2023 uzavrela podobnú dohodu aj JPMorgan Chase vo výške 75 miliónov dolárov a rovnakú sumu podľa médií zaplatila aj Deutsche Bank.

Epstein, miliardár a manažér hedžového fondu s mnohými vplyvnými kontaktmi, bol po zatknutí v júli 2019 obvinený z obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Už v roku 2008 bol odsúdený za navádzanie dievčat vo veku od 14 rokov na prostitúciu.

V auguste 2019 počas väzby v zariadení Metropolitan Correctional Center na newyorskom Manhattane spáchal Epstein samovraždu.

Tento prípad zostáva politicky citlivý a sprevádzajú ho spory o zverejnenie vyšetrovacích materiálov aj Epsteinovej siete kontaktov. Americké ministerstvo spravodlivosti totiž v posledných mesiacoch zverejnilo milióny dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním, ktoré zasiahli viacerých vysokopostavených manažérov a politikov nielen v USA.

