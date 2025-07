Na konte s ďalším prepadákom. Meghan sa príliš nedarí, z neúspechu sa bude zrejme dlhšie spamätávať

Už je to nejaký čas, čo sa pri hľadaní filmov a seriálov na populárnej streamovacej službe objavuje dokument „S láskou, Meghan“. Osemdielny seriál vojvodkyne zo Sussexu sa od svojho debutu začiatkom tohto roka umiestnil na 383. mieste s 5,3 miliónmi zhliadnutí. A hoci sa toto číslo bude zdať mnohým vysoké, o úspechu, žiaľ, nemôže byť ani reč.

Snaží sa preraziť, no zatiaľ sa jej to nedarí. Dvojnásobná mamička a manželka princa Harryho mala plné ruky práce s prípravou dokumentárneho seriálu, ktorý sa však príliš neuchytil. Na Netflixe sa totiž medzi top 300 streamov ani zďaleka nedostal, ako informuje New York Post.

Záujem o seriál opadol

43-ročná hviezda seriálu „Suits“ Meghan Markle vydala svoju šou, ktorá sa môže pochváliť spomínanými ôsmimi epizódami s dĺžkou približne 30 minút, 4. marca. V programe bývalá herečka ponúka návod na zábavu, v ktorom sa podelila o svoje tipy a triky v kuchyni, pričom sa tam mihli tiež viacerí celebritní kamaráti vrátane Abigail Spencer a Mindy Kaling.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Zatiaľ čo počiatočné uvedenie seriálu sa zdalo z hľadiska štatistík sľubné, keďže sa do 24 hodín dostal do globálnej top 10 Netflixu, najnovšie čísla ukazujú, že záujem o seriál rýchlo opadol hneď potom, ako skončil aj humbuk okolo neho. Nehovoriac o tom, že sa dokonca natáčal na farme za 8 miliónov dolárov, ktorá nepatrí Meghan.

Kritici si ho vo veľkom podali a dosiahol nižšiu sledovanosť než seriál „Harry & Meghan“ z roku 2022, ktorý nakrúcala ona a jej manžel. Avšak tiež žiadna sláva. Známa databáza filmového, televízneho a celebritného obsahu na svete IMDb mu dala hodnotenie iba 3,2 z 10.

Kritika sa valila zo všetkých strán