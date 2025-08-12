Medveďa videli blízko domov: Mesto varuje občanov, v tejto lokalite si dávajte pozor. Nepohybujte sa tam

Pri vodojeme na ulici Šibeničný vrch v Novej Bani v pondelok 11. augusta o 13.30 h zaznamenali výskyt medveďa. Informovala o tom novobanská radnica na sociálnej sieti.
Občanov zároveň upozornila na zvýšené riziko pohybu medveďa v blízkosti obydlí a vyzvala ich, aby boli maximálne obozretní, nepohybovali sa v okolí miesta výskytu a nevstupovali do porastov, kde by sa zviera mohlo nachádzať.
„V súvislosti s touto udalosťou bol kontaktovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého – stred, ktorý situáciu monitoruje,“ uviedlo mesto.
