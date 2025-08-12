Pri cielenom izraelskom útoku na Gazu zomreli šiesti novinári. Reaguje OSN, Európska únia aj Reportéri bez hraníc

Arabská spravodajská televízia al-Džazíra v nedeľu oznámila, že pri izraelskom útoku na mesto Gaza boli zabití štyria jej zamestnanci – dvaja redaktori a dvaja kameramani. Uviedli to agentúry AFP a DPA.
Televízia s odvolaním sa na riaditeľa nemocnice aš-Šifá v Gaze oznámila, že medzi obeťami „zrejme cieleného“ útoku je aj novinár Anás aš-Šaríf, ktorý sa v tom čase nachádzal v stane pre žurnalistov umiestnenom pred hlavným vchodom do nemocnice.
Izrael dlho tvrdí, že šlo o teroristu
Izraelské ozbrojené sily (IDF) na platforme Telegram potvrdili, že cieľom ich útoku v meste Gaza bol „terorista“ aš-Šaríf, ktorý sa vydával za novinára al-Džazíry. Aš-Šaríf bol podľa IDF „vodcom teroristickej bunky teroristickej organizácie Hamas a bol zodpovedný za raketové útoky na izraelských civilistov a jednotky IDF“.
Al-Džazíra vo vyhlásení označila 28-ročného aš-Šarífaza „známeho arabského novinára“, ktorý pôsobil predovšetkým na severe Pásma Gazy. Tvrdí, že izraelská armáda neposkytla žiadne dokumenty overené nezávislými medzinárodnými orgánmi, ktoré by to dokazovala. Podľa IDF však napojenie aš-Šarífa na Hamas dokladajú informácie tajných služieb a dokumenty nájdené v Pásme Gazy. Podľa izraelskej armády bol zodpovedný za vykonávanie raketových útokov proti izraelským civilistom a vojakom.
Výbor na ochranu novinárov v júli vyjadril vážne obavy o jeho bezpečnosť a uviedol, že je „terčom ohováračskej kampane izraelskej armády“.
Svet útok odsúdil
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka v pondelok odsúdil smrť šiestich novinárov v Pásme Gazy, ktorú zapríčinil Izrael. Označil to za „vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva“, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Izrael musí rešpektovať a chrániť všetkých civilistov vrátane novinárov,“ ozrejmila Türkova kancelária. Podľa jej informácií od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 zahynulo najmenej 242 palestínskych novinárov. „Žiadame okamžitý, bezpečný a neobmedzený prístup do Pásma Gazy pre všetkých novinárov,“ uvádza sa v stanovisku.
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) uviedla, že „dôrazne a s hnevom odsudzuje cielenú vraždu“ Šarífa, ako aj ďalších novinárov. Nezávislá organizácia Výbor na ochranu novinárov (CPJ) v pondelok tiež odsúdila izraelský útok.
„Novinári sú civilisti. Vo vojne by nikdy nemali byť terčom útokov. Ak sa tak stane, ide o vojnový zločin,“ povedala pre agentúru AFP výkonná riaditeľka CPJ Jodie Ginsbergová.
CPJ už v júli vyzval na ochranu Šarífa po tom, čo izraelský hovorca vyhlásil, že novinár patrí k militantom. Počas vojny čelili podobným obvineniam už viacerí reportéri al-Džazíry, pripomína AFP. CPJ obvinila Izrael, že k týmto tvrdeniam pristupuje bez poskytnutia „dôveryhodných dôkazov“.
Pridala sa aj EÚ
Európska únia v pondelok odsúdila zabitie piatich novinárov katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra pri izraelskom leteckom útoku v Pásme Gazy, oznámila šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„EÚ odsudzuje zabitie piatich novinárov al-Džazíry pri leteckom útoku (izraelskej armády) v blízkosti nemocnice aš-Šifá v meste Gaza vrátane spravodajcu al-Džazíry Anása aš-Šarífa,“ povedala Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín EÚ, ktoré sa venovalo vojne v regióne.
