Medveď sa ráno prechádzal priamo pri hrádzi: Obec prosí ľudí, aby v týchto lokalitách zvýšili opatrnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Medvede sú čoraz bližšie k ľuďom.

Na Slovensku pribúdajú hlásenia, ktoré dokazujú, že stretnutie s medveďom už nemusí byť výnimočná skúsenosť z hôr. Obyvatelia dvoch obcí sa v uplynulých dňoch ocitli v situáciách, ktoré jasne ukazujú, že divá zver má k ľudským domom bližšie, než kedykoľvek predtým.

Šelmy najnovšie zachytili pri rieke aj v okolí obce na severe Slovenska. Na výskyt upozornili portály Zilinak a Bystricak.

Lietava varuje pred rizikovými lokalitami

Obyvatelia Lietavy hlásia, že medveď sa pohybuje v lokalitách Labudka, Boróvčie a Urikova hora. Informácie potvrdili aj miestni poľovníci, ktorí prosia ľudí o zvýšenú opatrnosť. „Žiadam vás o opatrnosť pri prechádzaní týmito lokalitami. My ako rádoví poľovníci s tým nevieme nič urobiť, aj napriek vašim urgentným výzvam,“ varoval obyvateľov jeden z miestnych poľovníkov.

Podľa jeho slov hospodár poľovníckeho združenia situáciu zatiaľ nehodnotí ako kritickú, keďže medveď nevstúpil priamo do intravilánu obce a nespôsobil ani škody. Ľudí však vyzývajú, aby sa v lese pohybovali vo väčších skupinách a nezachádzali do rizikových miest.

Panické Dravce zverejnili aj video

Medveď sa objavil aj v Panických Dravciach, kde ho v sobotu 30. augusta skoro ráno spozorovali priamo pri hrádzi rieky Ipeľ. „Dnes 30. augusta 2025 o 07:28 hod. bol spozorovaný medveď popri hrádzi Ipľa. Prosím, buďte ostražití a opatrní, ak sa pohybujete mimo zastavaného územia obce,“ upozornila samospráva na sociálnej sieti. Obec k výstrahe pridala aj video, na ktorom je zachytená šelma kráčajúca popri hrádzi.

Stret s medveďom už hrozí aj pri domoch

Zatiaľ čo kedysi si ľudia medvede spájali najmä s horskými dolinami, dnes sa tieto šelmy čoraz častejšie pohybujú aj v blízkosti dedín, domov či poľnohospodárskych plôch. Samosprávy oboch obcí berú situáciu vážne a vydali varovania, že riziko stretu s divou zverou je už dnes reálne aj mimo hôr.

