Čo robiť, ak stretnete medveďa a ako sa mu vyhnúť? Dôležité sú 3 veci. Prinášame presné rady a zásady

Medveď hnedý v lese

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Medvede na Slovensku
Dobré rady môžu znížiť riziko stretu či vážneho zranenia.

Stret medveďa s človekom je dnes na Slovensku pomerne častý a prinášame vám preto rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Prezradíme vám aj to, čo robiť v prípade, ak už medveďa spozorujete, poprípade on vás.

Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojom webe pozormedved.sk informuje o dodržiavaní základných pravidiel prevencie pred stretom s medveďmi v súvislosti s ich zvýšeným výskytom a viacerými incidentmi z uplynulého obdobia.

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Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

Stačí hlasnejší rozhovor

Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili.

Medveď hnedý v lese
Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Pri strete s medveďom je podľa nich základom zachovať pokoj a správne vyhodnotiť situáciu. Ak medveď o človeku nevie, odporúčajú potichu a nenápadne ustúpiť, dať mu dostatok priestoru, aby mohol pokojne odísť.

V prípade, že si medveď človeka všimne, odborníci odporúčajú sa mu prihovoriť – aby pochopil, že má pred sebou človeka, nie iného medveďa alebo korisť. „Pomaly a plynulo cúvajte, bez náhlych pohybov. Nepozerajte sa mu priamo do očí, môže to vnímať ako hrozbu. Ak sa medveď postaví na zadné, nejde o útok. Len si overuje situáciu čuchom a zrakom,“ vysvetlili.

Pri blízkom strete je podľa ŠOP cieľom ukázať, že človek nie je hrozba a chce sa vzdialiť. „Neutekajte. Beh môže spôsobiť lovecký inštinkt. Neotáčajte sa chrbtom,“ spresnila ŠOP s tým, že medveď sa môže aj prudko rozbehnúť smerom k človeku, no tesne pred ním zastane, dupne alebo zavrčí a odbehne preč. Ide o takzvaný klamlivý výpad, ktorým človeka varuje. V tomto prípade tiež treba zachovať pokoj a ustúpiť, keď sa vzdiali.

Turisti v Tatrách
Ilustračná foto: Foto: TASR – Erika Ďurčová

Ak dôjde k útoku, cieľom je ochrana životne dôležitých orgánov a presvedčiť medveďa, že človek nie je hrozbou. Odborníci radia použiť obranný sprej. „Mierte na oblasť očí a nosa mierne nadol, aby ste vytvorili obrannú clonu. Zaujmite obrannú polohu. Ľahnite si na brucho. Prstami si chráňte šiju, lakťami tvár. Batoh na chrbte môže poslúžiť ako ochranný štít. Zostaňte nehybný – hrajte mŕtveho,“ priblížili s tým, že keď medveď vyhodnotí, že človek nie je hrozbou, zvyčajne útok ukončí. Po jeho odchode odporúčajú nehýbať sa ešte niekoľko minút.

Aj dnes došlo k útoku

Ako sme vás informovali, dnes v ranných hodinách pritom došlo v lesnom poraste v katastrálnom území Sestrč neďaleko obce Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš k útoku medveďa hnedého na lesného pracovníka počas výkonu jeho pracovných povinností. „Podľa výpovedí išlo o jedinca s odhadovanou hmotnosťou do 100 kilogramov,“ podotkla Hlaváčová.

K útoku došlo v ťažko dostupnom teréne v Chočských vrchoch, čo komplikovalo zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokáže zasiahnuť vrtuľník. Pri transporte zraneného pomáhali hasiči aj horskí záchranári. Po prvotnom ošetrení záchranári muža transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši s úrazom ramena.

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