Maturita 2026: Trúfli by ste si na dnešný test z matematiky? Zistite, či by ste ho zvládli

Písomnú maturitu z matematiky absolvuje vo štvrtok 4785 žiakov. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Pre prvákov, ktorí na strednú školu nastúpia budúci rok, už bude maturita z tohto predmetu povinná.
Týždeň písomných maturít v utorok (10. 3.) otvorili externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu (11. 3.) maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. V tomto školskom roku je prihlásených na maturitnú skúšku vyše 42-tisíc žiakov.
Úlohy z maturít boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.
Poznámka: V kvíze sme pri otvorených otázkach dopĺňali možnosti, a tak máte na výber z možností, aj keď maturanti to mali ťažšie, keďže možnosti nemali. V druhej časti kvízu sa ale už nachádzajú otázky z možnosťami, teda tak, ako to mali aj maturanti.
