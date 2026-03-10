Maturita 2026: Dajte si kvíz z dnešného maturitného testu zo slovenského jazyka a literatúry. Koľko máte bodov?

Dnešný deň otvoril týždeň písomných maturít. Okrem slohovej práce dnes maturanti vypracovávali aj externý test zo slovenského jazyka a literatúry. My sme z neho vybrali niekoľko otázok do kvízu.
Úlohy z maturít boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.
Poznámka: V prípade otvorených otázok z maturitného testu sme doplnili okrem správnej odpovede aj nesprávne odpovede.
Akýsi Francúz vie o vražde. Uvedená veta obsahuje
V básnickej tvorbe Rudolfa Dilonga nájdeme aj prvky
V ktorej možnosti sú pravopisne správne napísané slovné spojenia 4 porcie a 5 až 8 minút?
V ktorej možnosti je združené pomenovanie?
Utvorte zo slova portrét sloveso v neurčitku a napíšte ho gramaticky a pravopisne správne.
Napíšte jednoslovný názov literárneho smeru, do ktorého zaraďujeme tvorbu štúrovských básnikov.
Pomenujte literárny žáner diela Antigona.
V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané pravopisne správne?
Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo vodopád?
V ktorej možnosti je jednovýznamové slovo?
