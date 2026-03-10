Maturita 2026: Dajte si kvíz z dnešného maturitného testu zo slovenského jazyka a literatúry. Koľko máte bodov?

Foto: TASR - Martin Medňanský

Matej Mensatoris
Maturita 2026
Vyskúšajte si kvíz z písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry.

Dnešný deň otvoril týždeň písomných maturít. Okrem slohovej práce dnes maturanti vypracovávali aj externý test zo slovenského jazyka a literatúry. My sme z neho vybrali niekoľko otázok do kvízu.

Úlohy z maturít boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.

1.
Maturita 2026: Zverejnili témy slohov zo slovenského jazyka a literatúry. Ktorú by ste si vybrali?
2.
Maturantov čakajú náročné dni: Vyše 42-tisíc študentov si napíše testy zo slovenčiny, jazykov aj matematiky

PoznámkaV prípade otvorených otázok z maturitného testu sme doplnili okrem správnej odpovede aj nesprávne odpovede.

Akýsi Francúz vie o vražde. Uvedená veta obsahuje

V básnickej tvorbe Rudolfa Dilonga nájdeme aj prvky

V ktorej možnosti sú pravopisne správne napísané slovné spojenia 4 porcie a 5 až 8 minút?

V ktorej možnosti je združené pomenovanie?

Utvorte zo slova portrét sloveso v neurčitku a napíšte ho gramaticky a pravopisne správne.

Napíšte jednoslovný názov literárneho smeru, do ktorého zaraďujeme tvorbu štúrovských básnikov.

Pomenujte literárny žáner diela Antigona.

V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané pravopisne správne?

Ktorým slovotvorným postupom vzniklo slovo vodopád?

V ktorej možnosti je jednovýznamové slovo?

Pozri aj tento článok
Maturita 2025: Zvládli by ste dnešný maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry? Otestujte sa!

Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

