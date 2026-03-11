Maturita 2026: Zverejnili témy slohov z anglického jazyka a ostatných cudzích jazykov. Pozrite si ich

Takmer 37-tisíc žiakov bude v stredu maturovať z anglického jazyka na všetkých úrovniach. Zvolilo si ho najviac maturantov. V poradí záujmu nasledujú nemecký jazyk (702 žiakov) a ruský jazyk (400 žiakov). Francúzsky jazyk si vybralo 27 žiakov, španielsky jazyk 13 a dvaja maturanti sa rozhodli pre taliansky jazyk. Informoval o tom rezort školstva, správu priniesol TASR.
Maturanti budú písať externý test a slohovú prácu z povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov bilingválnych stredných škôl bez uzavretej medzinárodnej zmluvy je v tomto termíne určený externý test a slohová práca z druhého vyučovacieho jazyka, teda z cudzieho jazyka na úrovni C1.
Zadania slohových prác z cudzích jazykov sú zverejnené výlučne na webe ministerstva školstva, Centra vedecko-technických informácií SR a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – o 12.30 h pre úrovne B1 a B2 a o 13.00 h pre úroveň C1.
Téma maturitného slohu z angličtiny 2026 – B1
Countries, towns and places
Your friend from Britain would like to know about the places that are important to you. Write him/her a letter (160-180 words), in which you will mention the following points:
- the town/city where you study,
- the place where you love spending your weekends or holidays,
- a special place in your heart.
Téma maturitného slohu z angličtiny 2026 – B2
Countries, towns and places
In your English class, you have been asked to write an opinion essay (200–220 words) on the topic “The Place I Am Dreaming Of”. In your essay, you should:
- describe the place of your dreams – include its location, appearance, and atmosphere,
- give two reasons why this place appeals to you,
- explain the impact this place would have on your life in comparison with your current reality.
Téma maturitného slohu z angličtiny 2026 – C1
Young people’s perceptions of the world
In your English class, you have been asked to write an essay (260–320 words) entitled “Young People’s Perceptions of the World”. Your essay should address the following points:
- how young people imagine global issues such as environment or technology,
- the influence of media and travel on youth perceptions of different cultures,
- how these perceptions may shape future international cooperation and global identity
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2026 – B1
Pays, villes et lieux
Votre camarade vient d’un pays francophone. Il aimerait découvrir les lieux qui sont importants pour vous. Écrivez-lui une lettre (160–180 mots) dans laquelle vous décrivez :
- La ville où vous étudiez ;
- L’endroit où vous préférez passer vos week-ends ou vos vacances ;
- Le lieu de vos rêves pour l’avenir.
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2026 – B2
Pays, villes et lieux
En cours de français, vous avez reçu comme travail d’écrire un texte argumentatif (200–220 mots) sur le thème :
« Le lieu dont je rêve ».
Développez les points suivants :
- Décrivez le lieu de vos rêves : où il se trouve, à quoi il ressemble et quelle est l’atmosphère ;
- Présentez deux raisons pour lesquelles ce lieu vous attire ;
- Dites comment vivre dans ce lieu pourrait changer votre vie actuelle.
Téma maturitného slohu z francúzštiny 2026 – C1
Les représentations des jeunes sur le monde
Un philosophe français vient dans votre école discuter de la représentation des jeunes sur le monde d’aujourd’hui. Avant la rencontre, il demande à tous les élèves de préparer la discussion en écrivant un texte présentant leur opinion sur le thème « Le monde d’aujourd’hui vu par les jeunes ».
Écrivez un texte (260 – 320 mots) pour présenter votre opinion de manière structurée et argumentée en développant les points suivants :
- Les catastrophes climatiques et pandémies rendent-elles l’avenir des jeunes incertain ?
- Les réseaux sociaux et la technologie rapprochent-elles les jeunes du monde entier ?
- Comment les jeunes pourraient-ils changer le monde d’aujourd’hui pour le rendre meilleur ?
Téma maturitného slohu z nemčiny 2026 – B1
Länder, Städte und Orte
Ihre Freundin / Ihr Freund aus einem deutschsprachigen Land würde gerne mehr über die Orte erfahren, die für Sie wichtig sind. Schreiben Sie ihr/ihm einen Brief (160 – 180 Wörter), in dem Sie folgende Punkte beschreiben:
- die Stadt, in der Sie zur Schule gehen;
- der Ort, an dem Sie am liebsten Ihre Wochenenden oder Ferien verbringen;
- ein Traumort für Ihre Zukunft.
Téma maturitného slohu z nemčiny 2026 – B2
Länder, Städte und Orte
Im Deutschunterricht sollen Sie einen Aufsatz (200 – 220 Wörter) zum Thema „Ein Ort, von dem ich träume“ verfassen. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
- beschreiben Sie Ihren Traumort – seine Lage, sein Aussehen und seine Atmosphäre;
- nennen Sie zwei Gründe, warum dieser Ort Sie anzieht;
- erklären Sie, wie dieser Ort Ihr Leben im Vergleich mit Ihrer derzeitigen Lebenswirklichkeit beeinflussen würde.
Téma maturitného slohu z nemčiny 2026 – C1
Verfassen Sie einen Aufsatz (260 – 320 Wörter) zum Thema „Vorstellungen der Jugend über die Welt“, in dem Sie sich zu den folgenden Punkten äußern:
- Herausforderungen unserer Zeit: Umweltbelastung und Technologie;
- Einfluss der Medien und des Reisens auf die Wahrnehmung anderer Kulturen durch die Jugend;
- soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und inklusives Miteinander
Téma maturitného slohu z ruštiny 2026 – B1
Страны, города и места
Ваш друг / Ваша подруга из русскоязычной страны был бы рад / была бы рада узнать o Ваших любимых местах. Напишите ему / ей письмо (160–180 слов), в котором коротко расскажите о месте:
- где Вы учитесь;
- где Вы больше всего любите проводить выходные или каникулы и почeмy;
- в котором Вы мечтаете побывать в будущем и почeмy.
Téma maturitného slohu z ruštiny 2026 – B2
Страны, города и места
На уроке русского языка Вам было задано написать школьное сочинение (200–220 слов) на тему «Место моей мечты». Включите в сочинение следующие пункты:
- описание места Вашeй мечты (географическое положение, характер местности, интересные объекты, отличительные черты местного населения и его культуры);
- два убедительных довода в пользу привлекательности этого места;
- объяснение, как бы пребывание в этом месте повлияло на Вашу дальнейшую жизнь по сравнению с нынешней.
Téma maturitného slohu z ruštiny 2026 – C1
Представления молодёжи o миpe
Ha ypoкe pyccкoго языка Baм было зaдaнo нaписать сoчинение-paccyждeние (260−320 cлoв) нa тeму «Представления молодёжи o миpe». Bыскажите cвoё мнение пo cледующим пyнктaм:
- факторы (пoлoжительные и oтpицатeльные), влияющиe нa Baши представления и представления Baшиx друзей o миpe;
- Baшe yчастие в фopмиpoвaнии oкpyжающего миpa (природного и oбщественного);
- Baши представления o миpe, в кoтopoм Bы xoтeли бы жить.
Téma maturitného slohu zo španielčiny 2026 – B2
Países, ciudades y lugares
En la clase de español tienes que escribir una redacción (200–220 palabras) sobre el tema “Lugar de mis sueños”. Céntrate en los siguientes puntos:
- describe el lugar de tus sueños: dónde está y cómo es,
- fórmula dos razones por las que este lugar te atrae,
- explica cómo la vida en ese lugar podría cambiar tu vida actual.
Téma maturitného slohu z taliančiny 2026 – B1
Paesi, città e luoghi
Il tuo amico / La tua amica dall’Italia vorrebbe sapere quali sono i luoghi importanti per te. Scrivigli / Scrivile una lettera (160–180 parole) in cui ti esprimi sui seguenti punti:
- il luogo in cui studi,
- il luogo dove preferisci trascorrere i fine settimana o le vacanze,
- il luogo dei tuoi sogni per il futuro.
Téma maturitného slohu z taliančiny 2026 – B2
Paesi, città e luoghi
Durante la lezione di lingua italiana avete ricevuto il compito di scrivere una riflessione (200–220 parole) sul tema “Il luogo dei miei sogni”. Concentratevi sui seguenti punti:
- descrivete il luogo dei vostri sogni: dove si trova, quale atmosfera ha, indicatene la posizione, il suo aspetto e l’atmosfera,
- menzionate due motivi per cui questo luogo vi attrae,
- spiegate come questo luogo influenzerebbe la vostra vita rispetto alla vostra realtà attuale.
