Máme ho len na skok: Toto európske mesto je jednou z najkrajších zimných destinácií. Ponúka nádherné vianočné trhy

Zbaľte kufre a vydajte sa za jedinečným zimným dobrodružstvom.

Ak sa chystáte počas zimných mesiacov cestovať, máme pre vás skvelé tipy na viaceré európske destinácie, ktoré ľudia z celého sveta skutočne milujú. Najlepšie je, že mnohé z nich sú len kúsok od hraníc. 

Európa má aj počas zimného obdobia čo ponúknuť. V najnovšom rebríčku magazínu Time Out sa objavili viaceré metropoly, ktoré máme len na skok, takže za zimným kúzlom vôbec nemusíte cestovať ďaleko.

V zozname môžete okrem viacerých poľských miest ako Krakov, Vroclav a Gdansk, nájsť aj maďarské hlavné mesto – Budapešť, ktoré je počas zimy očarujúce, najmä cez vianočné sviatky, pretože tu nájdete nádherné vianočné trhy.

Najstaršie, najtradičnejšie, no najmä najkrajšie v krajine

Vianočné trhy v Budapešti sa tradične konajú na Vörösmartyho námestí, neďaleko rieky Dunaj. Patria medzi najstaršie a najtradičnejšie vianočné trhy v Budapešti. Navyše dlhodobo patria medzi jedny z najobľúbenejších v Európe. Magazín Time Out ich dokonca označil za jedny z najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok.

Okrem stánkov s tými najkrajšími vianočnými ozdobami tu nájdete aj stánky s tradičným občerstvením. Navyše tu denne hrá živá hudba. Sú lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov zo Slovenska, a úplne skvelé je, že zo slovensko-maďarskej hranice sa sem dostanete približne za jednu hodinu, čo z nich robí ideálny tip na rýchly predvianočný výlet.

Atmosféra historického centra, vôňa tradičných maďarských špecialít a jedinečné remeselné výrobky vytvárajú nezameniteľnú sviatočnú náladu, ktorú si rok čo rok prichádzajú vychutnať tisíce ľudí.

Vianočné trhy v Budapešti privítali prvých návštevníkov 15. novembra a trvať budú až do Silvestra.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

10 najlepších zimných destinácií v Európe pre tento rok podľa TripAdvisoru

  1. Fínsko, Rovaniemi
  2. Írsko, Dublin
  3. Španielsko, Malaga
  4. Poľsko, Krakov
  5. Maďarsko, Budapešť
  6. Malta, Sliema
  7. Španielsko, Puerto de Mogan
  8. Poľsko, Gdansk
  9. Nemecko, Mníchov
  10. Poľsko, Vroclav
