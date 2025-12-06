Máme ho len na skok: Toto európske mesto je jednou z najkrajších zimných destinácií. Ponúka nádherné vianočné trhy

Ak sa chystáte počas zimných mesiacov cestovať, máme pre vás skvelé tipy na viaceré európske destinácie, ktoré ľudia z celého sveta skutočne milujú. Najlepšie je, že mnohé z nich sú len kúsok od hraníc.
Európa má aj počas zimného obdobia čo ponúknuť. V najnovšom rebríčku magazínu Time Out sa objavili viaceré metropoly, ktoré máme len na skok, takže za zimným kúzlom vôbec nemusíte cestovať ďaleko.
V zozname môžete okrem viacerých poľských miest ako Krakov, Vroclav a Gdansk, nájsť aj maďarské hlavné mesto – Budapešť, ktoré je počas zimy očarujúce, najmä cez vianočné sviatky, pretože tu nájdete nádherné vianočné trhy.
Najstaršie, najtradičnejšie, no najmä najkrajšie v krajine
Vianočné trhy v Budapešti sa tradične konajú na Vörösmartyho námestí, neďaleko rieky Dunaj. Patria medzi najstaršie a najtradičnejšie vianočné trhy v Budapešti. Navyše dlhodobo patria medzi jedny z najobľúbenejších v Európe. Magazín Time Out ich dokonca označil za jedny z najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok.
Okrem stánkov s tými najkrajšími vianočnými ozdobami tu nájdete aj stánky s tradičným občerstvením. Navyše tu denne hrá živá hudba. Sú lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov zo Slovenska, a úplne skvelé je, že zo slovensko-maďarskej hranice sa sem dostanete približne za jednu hodinu, čo z nich robí ideálny tip na rýchly predvianočný výlet.
Atmosféra historického centra, vôňa tradičných maďarských špecialít a jedinečné remeselné výrobky vytvárajú nezameniteľnú sviatočnú náladu, ktorú si rok čo rok prichádzajú vychutnať tisíce ľudí.
Vianočné trhy v Budapešti privítali prvých návštevníkov 15. novembra a trvať budú až do Silvestra.
10 najlepších zimných destinácií v Európe pre tento rok podľa TripAdvisoru
- Fínsko, Rovaniemi
- Írsko, Dublin
- Španielsko, Malaga
- Poľsko, Krakov
- Maďarsko, Budapešť
- Malta, Sliema
- Španielsko, Puerto de Mogan
- Poľsko, Gdansk
- Nemecko, Mníchov
- Poľsko, Vroclav
