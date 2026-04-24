Slovensku hrozí vážny problém: Pozastavenie akreditácie PPA by znamenalo, že prídeme o eurofondy

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Takáč odmieta závery auditu.

Zistenia v audite európskych orgánov na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) nie sú korupčného charakteru. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že PPA hrozí strata akreditácie.

Strata akreditácie PPA ani pozastavenie vyplácania finančných prostriedkov pre farmárov podľa Takáča nehrozí. Audit podľa ministra nie je ukončený, agrorezort so zisteniami nesúhlasí.

Audit ešte nie je uzavretý

„Pôdohospodárska platobná agentúra v každej krajine EÚ je akreditovaná a podlieha rôznym auditom, či Európskej komisie (EK), certifikačnému orgánu či rôznym externým auditom. To znamená, že takýto audit, ako bol teraz, tak takých prebieha viacero. Tento audit nie je ešte uzavretý. Komisia navrhuje diskusie o zisteniach v tomto audite na september,“ priblížil.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Upozornil, že ministerstvo pôdohospodárstva ani PPA nevidí v spomínanom audite žiadne zásadné zistenia, ktoré by mali ohrozovať akreditáciu platobnej agentúry, ani ktoré by mali dávať dočasnú akreditáciu. „Chcem deklarovať jasne všetkým, že vyplácanie podpor pre slovenský agrosektor nie je vôbec ohrozené,“ podčiarkol.

Rezort so zisteniami nesúhlasí

„My budeme s Európskou komisiou komunikovať tak, ako sme komunikovali pri rôznych iných auditoch a zisteniach. Nesúhlasíme so zisteniami a vylučujeme neplnenie akreditačných kritérií. To úplne odmietame,“ zdôraznil.

Takáč odmietol spresniť, čoho sa zistenia v audite na PPA týkali. „Nebudeme o tomto ešte rozprávať, lebo to nemáme ešte vysvetlené s Európskou komisiou. Pre mňa v tomto prípade je najprv partnerom Európska komisia,“ dodal minister pôdohospodárstva.

