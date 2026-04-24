Separ predal práva na svoje staré skladby za takmer dva milióny eur. Predstavil tak pokrok v hudbe

Slovenská hudobná scéna zažíva moment, ktorý môže zásadne zmeniť spôsob, akým sa u nás narába s hudobnými právami. Jeden z najvýraznejších domácich interpretov otvoril dvere modelu, ktorý je vo svete bežný, no u nás doteraz skôr výnimočný.
Raper Separ sa pochválil na svojom Instagrame veľkou novinkou, pre ktorú sa rozhodol a ide o veľkú vec. Predaj katalógu jeho starších skladieb za takmer dva milióny eur predstavuje významný míľnik nielen pre jeho kariéru, ale aj pre celý slovenský hudobný priemysel.
Dominancia v rebríčkoch potvrdzuje jeho hodnotu
Podľa Forbes patrí Separ medzi absolútne najúspešnejších interpretov na Slovensku. V rebríčkoch sa stal najpredávanejším umelcom v kategóriách Najúspešnejší singel aj Najúspešnejší album, čím potvrdil svoju dlhodobú dominanciu.
Silnú konkurenciu mu pritom začína robiť napríklad Sara Rikas s albumom Ja, Sára, ktorý sa stal druhým najpredávanejším albumom roku 2025. Zo zahraničných mien bodoval najmä Billie Eilish s albumom Hit Me Hard And Soft. V singlových rebríčkoch sa presadili aj mená ako Bruno Mars či Rosé.
