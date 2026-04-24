Trump predĺžil prímerie o 3 týždne: Odkázal, že hodiny tikajú. Vyjadril sa aj k využitiu jadrových zbraní

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok neskoro večer oznámil, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne, a to aj napriek jeho sporadickému porušovaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty budú spolupracovať s Libanonom, aby mu pomohli chrániť sa pred (militantným hnutím) Hizballáh. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom sa predĺži o tri týždne,“ uviedol Trump na platforme Truth Social po stretnutí s vyslancami Izraela a Libanonu.
Trump plánuje stretnutia s lídrami regiónu
Americký líder zároveň očakáva, že sa s ním izraelskí a libanonskí lídri stretnú v priebehu najbližších týždňov. „Teším sa, že v blízkej budúcnosti privítam izraelského premiéra (Benjamina) Netanjahua a libanonského prezidenta Džúzífa Awna,“ napísal v príspevku.
„Myslím si, že je tu veľká šanca na dosiahnutie mieru. Malo by to byť jednoduché,“ skonštatoval Trump po stretnutí. Novinárom následne povedal, že Irán bude musieť obmedziť financovanie Hizballáhu, píše agentúra Reuters.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď Hizballáh začal odstreľovať raketami Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul 28. februára – v prvý deň americko-izraelských leteckých úderov na Irán. Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a pôvodne malo na základe dohody vypršať v nedeľu.
Trump: Iránu tikajú hodiny
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sa s ukončením vojny na Blízkom východe nikam neponáhľajú, ale Iránu už „tikajú hodiny“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mám všetok čas na svete, ale Irán nie – hodiny tikajú!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Skonštatoval tiež, že „iránske námorníctvo leží na dne mora, ich letectvo je zničené, ich protilietadlové a radarové vybavenie je preč, ich vodcovia už nie sú medzi nami, blokáda je nepriestrelná a pevná a odteraz to bude už len horšie“.
Trump vyjadreniami reagoval na správy denníka The New York Times (NYT) a televízie CNN, ktoré podľa neho informovali, že sa „nevie dočkať“ konca vojny. „Pre tých ľudí, ktorých je teraz menej ako kedykoľvek predtým, ktorí čítajú zlyhávajúci The New York Times alebo sledujú klamlivé správy CNN a myslia si, že sa ‚neviem dočkať‘ konca vojny (ak by sa to tak vôbec dalo nazvať) s Iránom, prosím vedzte, že som v tejto pozícii pod najmenším tlakom,“ uviedol.
USA predĺžili prímerie s Iránom
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že vo vojne s Iránom nepoužije jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Prečo by som použil jadrovú zbraň? Úplne sme ich zničili aj bez nej, a to celkom bežnými prostriedkami,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho opýtali na potenciálne nasadenie takýchto zbraní vo vojne s Iránom. „Nepoužil by som ich. Nikomu by sa nikdy nemalo dovoliť použiť jadrovú zbraň,“ zdôraznil.
Šéf Bieleho domu okrem toho vyzval reportérov, aby ho „nenaháňali“, keď sa pýtali, ako dlho bude ochotný čakať na mierovú dohodu s Iránom. Podľa Trumpa si Irán počas prímeria už možno „trochu“ doplnil zásoby zbraní, no skonštatoval, že to by americká armáda mohla vyriešiť približne za jeden deň.
Trump hovorí o možnom rýchlom zásahu
„Ich námorníctvo je preč. Ich letectvo je preč, ich protilietadlová obrana je preč… možno si počas dvojtýždňovej prestávky trochu doplnili zásoby, no ak je tomu tak, zničíme ich približne za jeden deň,“ vyhlásil Trump.
„Chcem uzavrieť tú najlepšiu dohodu. Mohol by som uzavrieť dohodu hneď teraz… ale nechcem to urobiť. Chcem, aby bola trvalá,“ dodal americký prezident podľa Reuters.
Trump 7. apríla Iránu pohrozil, že „celá civilizácia zahynie a už sa nikdy nevráti“, no o niekoľko hodín neskôr súhlasil s prímerím, ktoré predĺžil v utorok. Viceprezident J. D. Vance takisto varoval, že Spojené štáty sú pripravené zintenzívniť útoky na Irán prostredníctvom doposiaľ nepoužitých zbraní. Biely dom však poprel, že by hrozil jadrovými údermi, uviedla agentúra AFP.
Nahlásiť chybu v článku