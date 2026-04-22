Pohodový humor a skvelé herecké výkony. Nová česká komédia už dnes na vašej obrazovke

Ak máte radi český humor, máme pre vás dobrú správu. Dnes má premiéru nová česká komédia a najlepšie na tom je to, že si ju môžete pozrieť z pohodlia vašej obývačky. Okrem humoru sa môžete tešiť aj na spevácke umenie Heleny Vondráčkovej a tanečný talent Tatiany Drexler.
Na obľúbenú streamovaciu platformu Voyo dorazila nová česká komédia s názvom Šviháci, ktorá mala premiéru v kinách len pred tromi mesiacmi, kde sa jej tržby vyšplhali na sumu 687-tisíc eur. Do slovenských kín prilákala až 45-tisíc divákov.
Helena Vondráčková aj Tatiana Drexler
Traja kamaráti sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, aby ich kapela s názvom Šviháci bavila miestnych hostí. Na tejto pánskej jazde sa však prevalí, že jeden z nich má utajeného sedemročného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. Zo švihákov sa tak okamžite stanú otcovia na plný úväzok.
V novej komédii sa predstavili viacerí známi českí a slovenskí herci – Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Daniel Fischer, Jitka Schneiderová, Erika Stárková, Gabriela Dzuríková, Zuzana Kubovčíková-Šebová, ale aj speváčka Helena Vondráčková a bývalá profesionálna tanečníčka Tatiana Drexler, ktorú môžete poznať ako porotkyňu v šou Let’s Dance.
Diváci ju označili za „oddychovku“
Napriek tomu, že komédia má na filmovom portáli ČSFD len priemerné hodnotenie 51 %, prevládajú pozitívne recenzie. Diváci chvália najmä skvelé herecké výkony, pohodový humor a nenáročný dej. Údajne im pripomína legendárnu komédiu S tebou mě baví svět. Vyčítajú jej však predvídateľnosť.
„Film má spád, v závere dojme, dobrí (zvlášť detskí) herci, pohodový humor. Príjemná komédia pre celú rodinu.“
„Za mňa výborná „oddychovka“, pri ktorej človek nerozmýšľa o ničom inom, len sleduje film,“ chvália diváci.
