Najbizarnejšie vianočné darčeky od svokier: Ženy prezradili, čo všetko našli pod stromčekom

Darčeky dokážu potešiť, rozosmiať aj nepríjemne prekvapiť. Neraz sú odrazom vzťahov v rodine alebo fantázie darcu, a svokry v tom zohrávajú svoju „špeciálnu“ kapitolu.
V internetovej diskusii sa často ukáže, že život prináša tie najlepšie príbehy práve počas Vianoc. Ženy sa v jednej debate podelili o darčeky, ktoré našli pod stromčekom, a mnohé z nich boli také nezabudnuteľné, že spomienka na ne nevybledne ani po rokoch.
Spomienky, ktoré zostávajú
Jedna z diskutujúcich opisovala, ako dostala hudobné CD, ktoré malo svoje najlepšie roky dávno za sebou: „Ja som dostala nejaké CD s hudbou, ktoré bolo tak cca 25 rokov predtým pribalené pri nejakom časopise ako darček,“ napísala jedna z diskutujúcich.
Ďalšia zase s humorom spomenula: „Raz si spomínam, že som dostala nočné sexi saténové „tieločko“ a „kraťasky“ na spanie z Lidla. Nevadí, že Lidl, ale boli XS a ja som nosila väčšie M. Som rada, že to bolo len jeden jediný raz.“
