Silný príbeh v jednom zábere: Najlepšia fotografia roka zachytáva bolestivý okamih, rodinu rozdelili imigračné úrady

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Silná fotografia rozdelenej rodiny získala World Press Photo 2026.

Fotografia ekvádorskej rodiny, rozdelenej americkými imigračnými úradmi, získala vo štvrtok ocenenie World Press Photo roka 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Víťaznú fotografiu zhotovila Carol Guzyová z agentúry ZUMA Press pre denník Miami Herald v rámci projektu iWitness.

Zachytáva moment, keď príslušníci amerického Imigračného a colného úradu (ICE) odvádzajú imigranta Luisa, zatiaľ čo ho blízki držia za mikinu, aby zabránili jeho odchodu. Porota vybrala fotografiu z väčšieho súboru snímok od Guzyovej, ktoré vznikli na chodbe pred súdnou sieňou v New Yorku, kde často dochádza k rozdeľovaniu rodín po pojednávaniach.

Úloha fotožurnalistiky podľa autorky

„Zaznamenávať čo sa deje, že ľudia môžu naozaj zmiznúť bez toho, aby o tom existoval záznam, a zabezpečiť, aby agenti a ich úrady niesli zodpovednosť, je podľa môjho názoru nesmierne dôležitá úloha, ktorú tlač zohráva na tom súde,“ povedala fotografka v rozhovore pre AFP.

Foto: Profimedia

Do súťaže sa zapojilo 3747 fotožurnalistov s 57.376 fotografiami z celého sveta, pričom porota vybrala a ocenila 46 záberov. Víťazná fotografia s názvom „Separated by ICE“ (Rozdelení úradom ICE) je podľa Joumany El Zein Khouryovej, výkonnej riaditeľky World Press Photo, „silným príkladom toho, prečo je nezávislá fotožurnalistika dôležitá“. „V demokracii je fotoaparát na tej chodbe svedkom politiky, ktorá premenila súdy na miesta zničených životov,“ dodala vo vyhlásení.

Medzi finalistami aj Gaza a Guatemala

Do finále sa dostal aj záber Sabera Nuraldina z agentúry EPA Images, na ktorom Palestínčania v Gaze obklopili nákladné auto s humanitárnymi zásobami počas krátkej prestávky v izraelskej blokáde pomoci. Ďalším finalistom bol Victor J. Blue z časopisu New York Times Magazine so snímkou domorodých žien z kmeňa Achi v Guatemale. Tie vyhrali súdny spor proti polovojenským silám, ktoré páchali zverstvá počas občianskej vojny v krajine.

