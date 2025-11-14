Odpočítavame posledné minúty do otvorenia jedných z najkrajších vianočných trhov v Európe: Ste tu za jednu hodinu

Už zajtra si budete môcť vychutnať horúci punč a prvú dávku vianočnej atmosféry. Jedny z najkrajších a najobľúbenejších trhov v Európe totiž privítajú svojich prvých tohtoročných návštevníkov. Nenechajte si to ujsť.
Vianočné trhy v Budapešti privítajú prvých návštevníkov už zajtra – v sobotu 15. novembra a trvať budú až do Silvestra.
Budapeštianske trhy dlhodobo patria medzi jedny z najobľúbenejších v Európe. Sú lákadlom nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov zo Slovenska, a úplne skvelé je, že zo slovensko-maďarskej hranice sa sem dostanete približne za jednu hodinu, čo z nich robí ideálny tip na rýchly predvianočný výlet.
Atmosféra historického centra, vôňa tradičných maďarských špecialít a jedinečné remeselné výrobky vytvárajú nezameniteľnú sviatočnú náladu, ktorú si rok čo rok prichádzajú vychutnať tisíce ľudí.
Jedny z najkrajších v Európe
Vianočné trhy v Budapešti sa tradične konajú na Vörösmartyho námestí, neďaleko rieky Dunaj. Patria medzi najstaršie a najtradičnejšie vianočné trhy v Budapešti. Okrem stánkov s tými najkrajšími vianočnými ozdobami tu nájdete aj stánky s tradičným občerstvením. Navyše tu denne hrá živá hudba.
Ako sme vás už informovali, magazín Time Out zverejnil rebríček najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok a na popredných priečkach sa umiestnili práve ikonické trhy na Vörösmartyho námestí v Budapešti.
