Šutaj Eštok sa odvolávať nebude: V pléne sa prezentovalo len 50 poslancov, návrh sa posúva

Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli ani pri druhom pokuse v piatok ráno uznášaniaschopní pri otvorení mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 50 poslancov, parlament preto nemohol rokovať. Návrh na odvolanie šéfa rezortu vnútra sa zaradí na program nasledujúcej schôdze, ktorá sa začína 26. mája. Približne o polhodinu budú poslanci pokračovať v riadnej schôdzi.
S návrhom prišla SaSka
S návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi prišla SaS spolu s ďalšími opozičnými stranami. Opozičníci argumentovali, že v období ministrovania Šutaja Eštoka došlo k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolali „závažné pochybnosti“ o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite a profesionalite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu, ako aj o zachovaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie.
Šéf rezortu kritiku odmietol. Opozícia podľa neho nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie. Vyčítal jej, že neponúka žiadne riešenia ani lepšiu víziu pre Slovensko. Kritizoval aj postoj bývalej vlády k nelegálnej migrácii.
