Šutaj Eštok sa odvolávať nebude: V pléne sa prezentovalo len 50 poslancov, návrh sa posúva

Lucia Mužlová
TASR
Návrh sa posúva na ďalšiu schôdzu.

Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli ani pri druhom pokuse v piatok ráno uznášaniaschopní pri otvorení mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 50 poslancov, parlament preto nemohol rokovať. Návrh na odvolanie šéfa rezortu vnútra sa zaradí na program nasledujúcej schôdze, ktorá sa začína 26. mája. Približne o polhodinu budú poslanci pokračovať v riadnej schôdzi.

S návrhom prišla SaSka

S návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi prišla SaS spolu s ďalšími opozičnými stranami. Opozičníci argumentovali, že v období ministrovania Šutaja Eštoka došlo k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolali „závažné pochybnosti“ o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite a profesionalite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu, ako aj o zachovaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie.

Šéf rezortu kritiku odmietol. Opozícia podľa neho nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie. Vyčítal jej, že neponúka žiadne riešenia ani lepšiu víziu pre Slovensko. Kritizoval aj postoj bývalej vlády k nelegálnej migrácii.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac