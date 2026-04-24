Úplne nová vlaková stanica v centre Bratislavy: Zabudnutý projekt ožíva, nachádza sa na známom mieste

Budova a okolie chátrajúcej Filiálky. Foto: Pavol Frešo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / Tomáš Bartovič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roland Brožkovič
TASR
Pre Bratislavu by išlo o skvelé riešenie.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravili štúdiu realizovateľnosti pre úsek Bratislava predmestie – Bratislava Filiálka. Ako informovali, téma Filiálky úzko súvisí s celkovým riešením železničnej dopravy v Bratislave. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia 1B, s premostením ulíc Riazanská a Jarošova, sa odhadujú na približne 129 miliónov eur.

Analýza nákladov a výnosov ukázala, že celkové investičné náklady stavby by mali dosiahnuť približne 120 miliónov eur bez započítania developmentu. Na tomto základe bol navrhnutý variant 1B. Realizácia projektu bude zároveň závisieť od dostupných finančných zdrojov a bude sa odvíjať od ďalších priorít a strategických plánov Ministerstva dopravy SR. Filiálku je potrebné dokončiť pred začiatkom prestavby hlavnej stanice, najneskôr do roku 2036.

Kľúčový projekt

„Projekt Filiálky považujem za kľúčový pre riešenie problémov s narastajúcim tlakom na dopravnú kapacitu hlavnej stanice. Aj vďaka tejto štúdii je tu možnosť vyriešiť problematiku uzla Bratislava zmysluplne,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.

Štúdia podrobne preverila alternatívne technické riešenia nad rámec odporúčaní v štúdii uskutočniteľnosti pre železničný uzol Bratislava z roku 2019. Zároveň zohľadnila aktuálne prevádzkové podmienky, najmä Plán dopravnej obslužnosti Slovenska železničnou dopravou a zámer vedenia vysokorýchlostných vlakov cez železničný uzol Bratislava.

Foto: Pavol Frešo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Nová stanica v centre mesta by podľa ŽSR mohla pomôcť vyriešiť problém s kapacitnými možnosťami hlavnej stanice v Bratislave najmä v súvislosti s nákladnou dopravou. „Pre železničnú nákladnú dopravu v smere východ – západ totiž existuje len jediná trasa, a to cez hlavnú stanicu a Lamač, čo je v podstate horský priesmyk. Existencia ŽST Filiálka by umožnila niektoré vlakové linky osobnej dopravy presmerovať práve sem, čo by pomohlo uľaviť preťaženej hlavnej stanici,“ priblížili ŽSR.

Päť variantov

Filiálku je možné využiť aj ako záložnú stanicu pri prestavbe koľajiska hlavnej stanice. Plne funkčná Filiálka by dokázala v ranných a poobedňajších špičkách obslúžiť vlakom centrum mesta, s primeranou pešou dostupnosťou a s dobrým napojením na mestský uzol MHD Trnavské mýto. Poloha Filiálky je teda vzhľadom na usporiadanie mesta lepšia a výhodnejšia ako hlavná stanica.

„Do tretice teda vytvára novú príležitosť prispôsobiť zázemie stanice v súvislosti s rozvojom územia v lokalite Trnavského mýta. Ide o služby či trávenie času potrebám cestujúcich, ako aj vytvorenie príležitostí skĺbiť železničnú stanicu s obchodnými prevádzkami, bývaním a kanceláriami v nadstavbe nad koľajiskom a okolo koľajiska na plošne štedrom a polohovo atraktívnom pozemku jediného vlastníka,“ dodali ŽSR.

Foto: Tomáš Bartovič, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Štúdia k Filiálke posudzovala celkovo päť variantov riešenia pre dva koncepty prevádzky A a B, a to základný, porovnávací, pochádzajúci zo štúdie z roku 2019, podzemný po Mlynské nivy s možným pokračovaním do Petržalky, povrchový a nadzemný po Mlynské nivy s možným pokračovaním do Petržalky, s ukončením trate v ŽST Filiálka a možnosťou jej pokračovania v smere Mlynské nivy – Petržalka v rámci iného samostatného projektu, ako aj prestupný s ukončením trate ŽSR v lokalite Trnavské mýto a prepojenie úseku ŽST Filiálka – Mlynské nivy mestskou dráhou.

Ani jeden z posudzovaných variantov podľa ŽSR nedosiahol v CBA analýze pozitívny výsledok, najmä v dôsledku limitov aktuálnej metodiky ministerstva dopravy, ktorá neumožňuje použiť výnosy z rozvoja predmetného územia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Iní prepúšťajú či končia, no táto firma hľadá nových ľudí: Na strednom Slovensku ohlásili masívnu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac