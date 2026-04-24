Ničivá divoká karta v rukách Ukrajincov: Vyvinuli drony, aké im môže závidieť celý svet. Môžu zmeniť priebeh vojny

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina predstavila novú generáciu stíhacích dronov.

Ukrajina vyvinula stíhacie drony, ktoré dokážu zasiahnuť ciele vzdialené až tisíce kilometrov, uviedol vo štvrtok ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Spúšťame novú úroveň ‚malej‘ protivzdušnej obrany,“ napísal Fedorov na platforme Telegram. „Dnes máme potvrdené zostrelenie cieľa vo vzdialenosti stoviek až tisícov kilometrov. Ukrajina je prvou krajinou na svete, ktorá systematicky rozširuje diaľkové ovládanie stíhacích dronov,“ vyhlásil minister.ä

Systém znižuje riziká pre obsluhu

Fedorov uviedol, že systém „minimalizuje riziká pre obsluhu a tiež umožňuje rozširovanie kapacít bez viazanosti na frontovú líniu“. Ukrajinskí predstavitelia odhadujú, že minuloročná domáca produkcia bezpilotných strojov dosiahla približne 4,5 milióna kusov a toto číslo sa ďalej zvyšuje.

Kyjev aj po vyše štyroch rokoch vojny s Ruskom stále odoláva rozsiahlym raketovým a dronovým útokom. Pri doposiaľ najväčšom údere v roku 2026, ku ktorému došlo minulý týždeň, zahynulo 17 ľudí. Protivzdušná obrana vtedy zneškodnila 31 rakiet a 636 dronov, no ďalších 12 rakiet a 20 bezpilotných strojov zasiahlo ciele, píše Reuters.

Ukrajina nadviazala spoluprácu s viacerými európskymi krajinami v oblasti výroby zbraní a ponúkla pomoc aj štátom Blízkeho východu v boji proti iránskym dronom. Kyjev uzavrel dohody so Saudskou Arábiou, Katarom či Spojenými arabskými emirátmi.

