Žena vyhrala obrovský jackpot, tiket pritom ani nepodala: Podľa rodiny ide o dar z druhého sveta

Roland Brožkovič
Výherca bol v čase žrebovania po smrti.

Neuveriteľný príbeh, ktorý je síce mimoriadne smutný, no zároveň aj štedrý, sa odohral v nemeckom okrese Westerwaldkreis. Ukazuje, aký je život krehký, no aj to, ako vieme zmeniť život niekoho iného.

Miestny muž vyhral v lotérii Eurojackpot neuveriteľnú sumu 703 600 eur. V momente, keď boli vylosované víťazné čísla, však už nežil. Vlastne nežil už ani v momente, keď bol tiket podaný. Mal totiž dávnejšie predplatené tipy a tikety v jeho mene boli podávané ešte ďalšie štyri týždne, píše nemecký Bild.

Súčasť dedičstva

Rodina následne okamžite kontaktovala spoločnosť Lotto24, predložila úmrtný list a riešilo sa, čo s výhrou. Spoločnosť následne potvrdila, že výhra je súčasťou dedičstva. Po ukončení právnych úkonov tak bude celá suma vyplatená vdove. Pre pozostalých, ktorí prechádzali ťažkým obdobím straty, ide o mimoriadne emotívny moment.

Podľa hovorkyne lotérie vníma rodina tento finančný dar ako symbolický posledný pozdrav, ktorý im pomôže v budúcnosti. V Eurojackpote hráči tipujú päť čísel z 50 a k tomu dve dodatkové čísla. Šanca na hlavnú výhru je síce 1 ku 140 miliónom, no v tomto prípade osud ukázal, že šťastie si vie výhercu nájsť aj po smrti.

