V Rusku je vypnutý internet, sociálne siete nefungujú: Putin presviedča obyvateľov, že je to pre ich dobro

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že odstávky internetu v Rusku sa zaviedli z bezpečnostných dôvodov. Obhajoval tak opatrenia, ktoré vyvolali v krajine v radoch verejnosti rozsiahlu frustráciu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Putin však vo vyjadrení odvysielanom štátnou televíziou tiež dodal, že predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní musia preukázať „vynaliezavosť“ pri hľadaní riešení a zaručení fungovania životne dôležitých služieb.
Výpadky vyvolali kritiku
„Nemôžem si pomôcť, ale upozorňujem na to, čo ľudia zažívajú vo veľkých mestách. Nie je to bežné, ale, bohužiaľ, sa to stáva. Mám na mysli určité problémy s internetom a výpadky vo veľkých mestách,“ povedal Putin na zasadnutí vlády. „Samozrejme, ak to súvisí s operačnou prácou v záujme predísť teroristickým útokom – a vieme, že takéto útoky, žiaľ, niekedy prehliadneme –, prioritou bude vždy ochrana bezpečnosti ľudí,“ dodal.
Úrady minulý mesiac takmer na tri týždne vypli mobilný internet v Moskve a pravidelne ho blokujú aj inde v krajine s odvolaním sa na riziko, že ukrajinské drony sieť využijú na riadenie útokov, pripomína Reuters. Takéto odstávky vyvolali kritiku zo strany podnikov, úradníkov i bežných Rusov, ktorí sú frustrovaní okrem iného aj narušením bankového sektora, dopravy a iných každodenne využívaných služieb.
Potreba koordinácie a vysvetlenia
Zdroj blízky Kremľu začiatkom tohto mesiaca pre Reuters povedal, že vysokopostavení predstavitelia podnikateľského a bankového sektora u Putina lobovali, aby represie zmiernil. Putin v tejto súvislosti vyhlásil, že zverejňovanie informácií o výpadkoch internetu vopred by mohlo byť škodlivé, pretože „zločinci predsa všetko počujú a vidia“, a mohli by podľa toho prispôsobiť svoje správanie a plány.
Poukázal na to, že bezpečnostné agentúry a civilné úrady by sa mali koordinovať pri hľadaní riešení a že je potrebné „vyvinúť mechanizmus na nepretržitú prevádzku životne dôležitých služieb“. Podľa nezávislej politickej analytičky Tatiany Stanovovej Putinovo posolstvo znamená, že výpadky sú podľa neho opodstatnené, ale ľudia musia byť lepšie informovaní.
„(Putin) často týmto spôsobom ospravedlňuje sociálnu nespokojnosť tvrdením, že úradníci veci dobre nevysvetlili,“ podotkla. „Jeho slová naznačujú, že bezpečnostné služby robia všetko správne a že to bude pokračovať podľa ich uváženia tak dlho, ako to bude potrebné,“ dodala analytička.
