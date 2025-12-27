Milujeme ich, no sú plné chýb. Tradičné československé rozprávky sú vianočnou klasikou, niektoré detaily vám však ušli

Tradičné československé rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Hoci sme ich videli snáď stokrát, chyby v nich si všimol len málokto.

Počas sviatočného obdobia nie je nič lepšie, než sa s rodinou schúliť na gauči a pozrieť si v televízii nejakú milú československú rozprávku, ktorá už neodmysliteľne patrí k Vianociam. Väčšinu z nich sledovali nielen naši rodičia, ale tiež prarodičia a niektoré hlášky tak už pravdepodobne väčšina vašej rodiny pozná naspamäť. 

Pri sledovaní rozprávok sa pravdepodobne zameriavate na ich milé posolstvo, či na pohodu, ktorú cítite, keď ležíte pod dekou a s koláčikom v ruke. Ak sa však zapozeráte detailnejšie, všimnete si, že tvorcom uniklo viacero chýb, pričom niektoré sa ani len nesnažili zamaskovať.

Honza málem králem

Rozprávka Honza málem králem hovorí príbeh Honzu, ktorý nečelí, tak ako by sa to od rozprávky dalo čakať, strašidlám, drakom či čertom, ale ľudskej chamtivosti a hlúposti. V úvode diváci sledujú, ako ho mamka vysiela do sveta, kde na neho môže čakať princezná a pol kráľovstva. Honzovi však padne do oka Marjánka. Napriek tomu sa s princeznou predsa len stretáva, keďže dostal za úlohu prinútiť ju prehovoriť. Tá roky neprehovorila a kráľ dá Honzovi ultimátum – buď princeznú vylieči, alebo bude o hlavu kratší.

V prípade tejto rozprávky, ktorá ukazuje, že charakterové vady sú horšie zlo ako strašidlá, by ste len ťažko hľadali niečo, čo by sa dalo vytknúť. Na ČSFD má táto rozprávka hodnotenie 72 percent, pričom ju ohodnotilo takmer 20-tisíc ľudí. Čo v nej najviac chválili, bol výkon hlavnej postavy – Jiřího Korna.

Pozorným divákom však neunikli ani chyby, ktoré sa vo filme okato ukázali. V scéne, kedy Marjánka pri rieke spomína na Honzu a chýba jej, je pod jej nohami vidieť lávka zo železobetónu, čo v tej dobe nebolo možné. To však nie je jediná moderná vymoženosť, ktorá sa do filmu dostala. Na začiatku v scéne s lúpežníkmi, ktorí odchádzajú z trhu, si môžete všimnúť elektrické skrinky v stenách domov.

Tri oriešky pre Popolušku

Tri oriešky pre Popolušku sú klasika, bez ktorej si už Vianoce ani nevieme predstaviť. S dejom vás pravdepodobne netreba oboznamovať, no ak by ste skutočne potrebovali osviežiť pamäť, ide o rozprávku, v ktorej Popelka, milé dievča bez matky, býva s macochou a jej dcérou Dorou. Tie sa k nej však správajú ako k slúžke. Všetko ale zmenia tri čarovné oriešky, ktoré Popoluške pomôžu zaujať princa.

Keď sa povedia Vianoce, väčšina ľudí si ich spojí práve s Popoluškou. Nie div, že portál ČSFD k tejto rozprávke zaznamenal nielen cez tisíc recenzií, ale tiež viac než sto postrehov. Napríklad, že šašo počas celého filmu neprehovorí alebo že v čase natáčania mala predstaviteľka Popolušky herečka Libuše Šafránková doslova osí driek – mala totiž obvod pásu len 53 centimetrov.

Aj v tejto klasike sa však našlo viacero chýb. Napríklad to, že keď macocha diktuje Vinckovi, aké látky má kúpiť na Dorine plesové šaty, káže mu nájsť farbu blankytného atlasu. Keď však neskôr sledujeme Doru pripravenú na ples, táto farba sa na jej šatách nenachádza.

V rozprávke navyše vidno, že niektoré dialógy boli pridané až neskôr. Napríklad v scéne, keď preceptor na plese uvádza paniu z Kouklova s dcérou Droběnou, pri slovách „s dcerou Droběnou“ sa mu vôbec nehýbu pery. Rovnakú situáciu pozorujeme aj v scéne, keď kuchtík rozbije misu a gazdiná mu hovorí: „Honem to ukliď“. 

Pyšná princezná

