Jasná dohoda ešte nepadla: Parlament otvoril tému volieb zo zahraničia. Smer navrhuje zmenu spôsobu hlasovania

Nina Malovcová
TASR
Návrh počíta s koncom hlasovania poštou.

Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali ôsmy rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Venujú sa návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Je v prvom čítaní. Stoja za ním poslanci za koaličný Smer-SD.

V pléne novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Novela upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí – po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou.

Dotkne sa aj prezidentských volieb a kaucie

Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu. V piatok sa o prediskutovaných návrhoch nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (28. 4.).

Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to…

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac