Grécky ostrov zasiahlo ráno zemetrasenie: Úrady situáciu monitorujú, vážne škody nehlásia

Zemetrasenie s magnitúdou 5,8 zasiahlo v piatok ráno oblasť pri gréckom ostrove Kréta, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS). Podľa dostupných informácií zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody.
Otrasy nastali približne o 6:18 miestneho času (5:18 SELČ) v hĺbke asi 13 kilometrov. Epicentrum sa nachádzalo zhruba 11,5 kilometra juhovýchodne od pobrežného mesta Ierapetra.
Grécko patrí medzi seizmicky aktívne oblasti Európy, pričom zemetrasenia sú tam pomerne časté. V roku 2025 krajinu zasiahlo viacero otrasov, vrátane zemetrasenia s magnitúdou 5,3, ktoré poškodilo historické kláštory na polostrove Athos.
Úrady situáciu monitorujú, no zatiaľ neboli vydané varovania pred cunami ani iné mimoriadne opatrenia.
