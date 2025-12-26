Čo najvtipnejšie si pýtali deti od Ježiška? Obrovskú žirafu, ďalšie poschodie domu či len obľúbený džús

Detská fantázia nemá konca a Vianoce sú toho dôkazom. Listy Ježiškovi totiž tvoria nielen slovné opisy, ale často aj obrázky či výstrižky z katalógov. Potom už ostáva len na rodičoch, aby zistili, či dokážu najtajnejšie túžby ich detí splniť alebo musia vymyslieť nejakú alternatívu. Obzvlášť, keď si želajú napríklad domáce zvieratko.
Deti už majú darčeky otvorené a teraz ostáva len hodnotiť, či dostali to, čo naozaj chceli. Zohnať dokonalý darček je totiž niekedy poriadne náročné a svoje o tom vedia aj rodičia, ktorí sa v diskusiách ako tu a tu podelili o vtipné priania svojich detí.
Kategória nezvyčajných domácich maznáčikov
Ak by ste čakali, že si deti budú na Vianoce priať klasiky ako psov, mačky či škrečkov, boli by ste na omyle. Deti totiž nepoznajú hranice medzi domácimi miláčikmi a divokými tvormi, a to sa odrazilo aj na ich želaniach pre Ježiška.
„Najmladšia chcela sovu… (živú),“ priznala mamička. „Môj 3-ročný chce živého dinosaura,“ odhalila ďalšia, pričom v tomto prípade by šlo asi o najnáročnejšie zháňanie. „Koňa. Rozumej veľkého a živého. Bývali sme v bytovke,“ upresnila tretia.
Ďalšie detské srdiečko zatúžilo po: „Živého slona alebo hrocha.“ A v inom prípade sa ukázalo, že deti nemajú len bláznivé želania, ale majú hneď aj riešenia na všetky problémy, ktoré by sa s ich plánom mohli vyskytnúť. „Naši raz chceli živú žirafu. Keď som ich odhovárala, že žirafa je pre Ježiška veľmi drahá… Pohotovo odpovedali: Tak potom z bazáru,“ podelila sa mamička o neodolateľný argument svojich detí.
Stačí im málo
Potom sú tu deti, ktoré naopak nie sú vôbec náročné a zdá sa, že každý deň je pre nich darom. Ako inak by sa dali objasniť želania, ako napríklad: „Moja dcérka (v marci bude mat 3 roky) chce Flynna Rychlíka a džúsik,“ alebo „Môj 4-ročný chce ísť do potravín.“
Nečakané požiadavky s vysvetlením aj bez
Nasleduje posledná kategória a tá je veru najšialenejšia. „Koberec s tigrou hlavou a chvostom. Neviem mu to vyhovoriť. Videl taký na smetnom koši a ocko mu ho nedovolil vziať domov,“ prezradila jedna mamička.
Iný rodič zas napísal: „Postaviť tretie poschodie domu, aby si tam mohla spraviť svoju izbu.“ Rozhodne tak nie niečo, čo by mohol Ježiško stihnúť do Vianoc. Stále však reálnejšie ako prianie: „Topánky, s ktorými dokáže lietať,“ alebo „Štvorročný syn chcel drevený sud z pirátskej lode.“
Niektoré želania pritom mali aj vysvetlenie: „Môj syn chcel ako škôlkar mikrovlnku. Jednu sme síce mali, ale on chcel vlastnú, aby si mal kde ohrievať jedlo, lebo on bol ten typ, že kedy mohol, vtedy jedol, tak pre istotu potreboval vlastnú mikrovlnku, keby náhodou tá kuchynská bola obsadená.“ A iné zas nie: „Obe moje dcéry, 6 a 4 roky, chcú chvosty morskej panny. Nemáme bazén. Ani nevedia plávať. Neviem, či si myslia, že im to pomôže plávať, alebo čo. Minulý rok žiadali to isté a zdá sa, že deky s chvostom morskej panny nestačili. Tento rok skúšame plavky s chvostom morskej panny, aby sme zistili, či to bude stačiť.“
Nahlásiť chybu v článku