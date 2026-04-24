Silný vietor končí, prichádza oteplenie až na 21 °C: Víkend však prinesie ďalší zlom a návrat mrazov

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nina Malovcová
Teploty vystúpia na 21 °C, potom Slovensko zasiahne ochladenie.

Silný vietor, ktorý vo štvrtok potrápil takmer celé Slovensko, sa dnes postupne upokojí. Príde výrazná zmena, ktorú pocítite okamžite. Teploty vystúpia až na 21 °C a počasie začne konečne pripomínať jar.

Ako informuje portál iMeteo, Slovensko sa dostane medzi dva výrazné tlakové útvary. Nad Britskými ostrovmi sa bude nachádzať tlaková výš, zatiaľ čo nad Ruskom sa udrží rozsiahla tlaková níž. Práve medzi nimi k nám začne od severozápadu prúdiť teplejší vzduch, ktorý ukončí chladnejšie dni.

Piatok prinesie viac slnka aj príjemné teploty

Záver pracovného týždňa sa ponesie v znamení pokojnejšieho a príjemnejšieho počasia. Piatok prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu a výrazne viac slnečných lúčov než v predchádzajúcich dňoch. Najlepšie podmienky budú na západe a juhu Slovenska, kde bude obloha väčšinou jasná. Na severe a čiastočne aj na východe sa však môže prechodne objaviť viac oblačnosti.

S tým súvisí aj možnosť ojedinelých prehánok, najmä v severných oblastiach. Vo vysokých horských polohách sa môžu vyskytnúť aj snehové zrážky, čo znamená, že zimné podmienky sa vo vyšších nadmorských výškach ešte úplne neskončili. Denné teploty sa vyšplhajú na 17 až 21 °C, pričom najteplejšie bude v južných a západných regiónoch. Sever krajiny ostane chladnejší, kde sa teploty budú pohybovať približne od 12 do 16 °C.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

V Bratislave bude jasno a teploty dosiahnu približne 19 °C. V Košiciach sa očakáva oblačnejšie počasie s maximom okolo 16 °C. Žilina hlási polooblačno a približne 15 °C. V Nitre bude skoro jasno a asi 17 °C. Prešov čaká viac oblakov a chladnejších, približne 10 °C. Trenčín a Trnava sa dostanú na približne 17 až 19 °C. V Martine a Poprade sa teploty udržia okolo 14 °C, v Banskej Bystrici bude približne 16 °C.

Noc na sobotu prinesie ochladenie aj výstrahy

Hoci piatok bude príjemný, noc z piatka na sobotu ukáže, že jar vie byť aj zradná. Teploty klesnú na 8 až 3 °C, pričom v dolinách a kotlinách môže byť len okolo 1 °C. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období.

Týkajú sa viacerých okresov naprieč Slovenskom. Meteorológovia upozorňujú, že v niektorých oblastiach môže teplota vo výške päť centimetrov nad zemou klesnúť na -1 °C až -5 °C, čo predstavuje riziko najmä pre nižšie rastliny a mladé výhonky. Slabý mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj vo výške dvoch metrov nad povrchom.

V nedeľu príde výrazný zlom a návrat chladu

Po chladnom začiatku dňa prinesie sobota stabilnejšie a relatívne príjemné počasie. Obloha bude podľa portálu iMeteo zväčša jasná až polooblačná a zrážky sa očakávajú len minimálne. Aj keď teploty ostanú na jarnej úrovni, problémom zostáva nedostatok zrážok. Pôda je na viacerých miestach suchá a poľnohospodári či ovocinári čakajú na dážď, ktorý zatiaľ neprichádza

V priebehu nedele sa však situácia opäť zmení. Nad Slovensko začne od severu prúdiť výrazne chladnejší vzduch. To spôsobí pokles denných teplôt o 5 až 8 °C oproti sobote. Pocit chladu ešte zvýrazní severný vietor, ktorý sa rozfúka a spraví počasie nepríjemnejším. Zrážok pritom veľa nebude, čo znamená, že sucho bude naďalej pretrvávať.

Chladné počasie potrvá aj ďalšie dni

Najväčšie riziko prinesie noc z nedele na pondelok. Očakáva sa prízemný mráz na celom území Slovenska. V niektorých regiónoch však nepôjde len o prízemný mráz. Teploty môžu klesnúť pod bod mrazu aj vo výške dvoch metrov, čo predstavuje výrazné nebezpečenstvo najmä pre ovocné stromy. Najchladnejšie bude na severe a východe Slovenska, kde môžu teploty klesnúť pod 0 °C aj v nižších polohách.

Ilustračná foto: TASR – Milan Drozd

Ani začiatok budúceho týždňa neprinesie výrazné zlepšenie. Slovensko zostane v chladnejšom vzduchu a existuje vysoká pravdepodobnosť, že prílev studeného vzduchu sa ešte zosilní. To znamená, že riziko mrazov tu bude aj v ďalších dňoch a zima sa zatiaľ nechystá úplne ustúpiť.

Slovensko tak čaká krátke obdobie príjemného oteplenia, ktoré však rýchlo vystrieda ochladenie a návrat mrazov, čo môže výrazne ovplyvniť najmä vegetáciu, ale aj zarmútiť tých, ktorí už vyčkávajú stabilné jarné dni plné slnka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

