Ste tu za 1 hodinu: Jedny z najkrajších vianočných trhov v Európe pre rok 2025 nájdeme len na skok. Začínajú už čoskoro

Vôňa perníkov a vareného vína, vianočné koledy, čas strávený s rodinou a lesk tisícov svetiel. Už pomaly prichádza najkrajšie obdobie roka – Vianoce. A čo tak osláviť ich atmosféru niekde, kde sa zima mení na tú najkrajšiu rozprávku? Európa ponúka desiatky čarovných vianočných trhov a mnohé z nich sa nachádzajú len kúsok od našich hraníc. Nechajte sa inšpirovať a naplánujte si sviatočný výlet už teraz.
Magazín Time Out zverejnil rebríček najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok. Na popredných priečkach sa umiestnili ikonické trhy na Rathausplatz vo Viedni a na Vörösmartyho námestí v Budapešti.
Nasadnite do auta a vyberte sa za vianočným dobrodružstvom
Na 4. mieste sa umiestnili vianočné trhy v Budapešti, ktoré sa tradične konajú na Vörösmartyho námestí, neďaleko rieky Dunaj. Ide o najstaršie a najtradičnejšie vianočné trhy v Budapešti. Okrem stánkov s tými najkrajšími vianočnými ozdobami tu nájdete aj stánky s tradičným občerstvením. Navyše, denne hrá živá hudba.
Vianočné trhy v Budapešti budú tento rok trvať od 15. novembra až do 31. decembra.
Viedeň, ktorá sa od slovenských hraníc nachádza približne len 1 hodinu autom, sa umiestnila na vynikajúcom 5. mieste. Počas sviatkov sa doslova mení na rozprávku. V okolí radnice vyrastie viac ako 100 stánkov s ručne vyrábanými ozdobami, sladkými dobrotami a punčom, ktorý vás príjemne zahreje.
Vianočné trhy vo Viedni sa tento rok začínajú už o necelý mesiac – 14. novembra a budú trvať do 26. decembra.
Prvé miesto obsadil nemecký Norimberg, kde sa koná jeden z najstarších a najautentickejších vianočných trhov v Európe. V rebríčku sa však objavilo aj švajčiarskeho mesto Luzern, ktoré sme nedávno navštívili aj my a ostali sme absolútne očarení.
Najlepšie vianočné trhy v Európe v roku 2025
- Norimberg, Nemecko (od 28. novembra do 24. decembra)
- Manchester, Anglicko (od 7. novembra do 4. januára)
- Paríž, Francúzsko (od 16. novembra do 15. januára)
- Budapešť, Maďarsko (od 15. novembra do 31. decembra)
- Viedeň, Rakúsko (od 14. novembra do 26. decembra)
- Vilnius, Litva (od 29. novembra do 1. januára)
- Londýn, Anglicko (od 14. novembra do 1. januára)
- Luzern, Švajšiarsko (od 4. decembra do 21. decembra)
- Talin, Estónsko (od 21. novembra do 27. decembra)
- Kodaň, Dánsko (od 14. novembra do 4. januára)
