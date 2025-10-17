Ste tu za 1 hodinu: Jedny z najkrajších vianočných trhov v Európe pre rok 2025 nájdeme len na skok. Začínajú už čoskoro

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Vianočné trhy
Tešíte sa na Vianoce?

Vôňa perníkov a vareného vína, vianočné koledy, čas strávený s rodinou a lesk tisícov svetiel. Už pomaly prichádza najkrajšie obdobie roka – Vianoce. A čo tak osláviť ich atmosféru niekde, kde sa zima mení na tú najkrajšiu rozprávku? Európa ponúka desiatky čarovných vianočných trhov a mnohé z nich sa nachádzajú len kúsok od našich hraníc. Nechajte sa inšpirovať a naplánujte si sviatočný výlet už teraz. 

Magazín Time Out zverejnil rebríček najlepších vianočných trhov v Európe pre tento rok. Na popredných priečkach sa umiestnili ikonické trhy na Rathausplatz vo Viedni a na Vörösmartyho námestí v Budapešti.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Dva punče za 3,80 €, o 1/4 lacnejšie ubytovanie: Boli sme na vianočných trhoch pri Jadrane, ceny v Chorvátsku v zime šokujú
2.
Navštívili sme najkrajšie vianočné trhy v Chorvátsku: Jeden punč bol naozaj výnimočný, toto nás prekvapilo najviac
3.
Varené víno za 4,90 a punč za 5,50. Vianočné trhy vo Viedni ponúkajú veľa, v tomto boli lacnejšie než v Bratislave
Zobraziť všetky články (27)

Nasadnite do auta a vyberte sa za vianočným dobrodružstvom

Na 4. mieste sa umiestnili vianočné trhy v Budapešti, ktoré sa tradične konajú na Vörösmartyho námestí, neďaleko rieky Dunaj. Ide o najstaršie a najtradičnejšie vianočné trhy v Budapešti. Okrem stánkov s tými najkrajšími vianočnými ozdobami tu nájdete aj stánky s tradičným občerstvením. Navyše, denne hrá živá hudba.

Vianočné trhy v Budapešti budú tento rok trvať od 15. novembra až do 31. decembra.

Vianočné trhy v Budapešti, foto: Profimedia

Viedeň, ktorá sa od slovenských hraníc nachádza približne len 1 hodinu autom, sa umiestnila na vynikajúcom 5. mieste. Počas sviatkov sa doslova mení na rozprávku. V okolí radnice vyrastie viac ako 100 stánkov s ručne vyrábanými ozdobami, sladkými dobrotami a punčom, ktorý vás príjemne zahreje.

Vianočné trhy vo Viedni sa tento rok začínajú už o necelý mesiac – 14. novembra a budú trvať do 26. decembra.

Foto: TASR/AP

Prvé miesto obsadil nemecký Norimberg, kde sa koná jeden z najstarších a najautentickejších vianočných trhov v Európe. V rebríčku sa však objavilo aj švajčiarskeho mesto Luzern, ktoré sme nedávno navštívili aj my a ostali sme absolútne očarení.

Najlepšie vianočné trhy v Európe v roku 2025

  1. Norimberg, Nemecko (od 28. novembra do 24. decembra)
  2. Manchester, Anglicko (od 7. novembra do 4. januára)
  3. Paríž, Francúzsko (od 16. novembra do 15. januára)
  4. Budapešť, Maďarsko (od 15. novembra do 31. decembra)
  5. Viedeň, Rakúsko (od 14. novembra do 26. decembra)
  6. Vilnius, Litva (od 29. novembra do 1. januára)
  7. Londýn, Anglicko (od 14. novembra do 1. januára)
  8. Luzern, Švajšiarsko (od 4. decembra do 21. decembra)
  9. Talin, Estónsko (od 21. novembra do 27. decembra)
  10. Kodaň, Dánsko (od 14. novembra do 4. januára)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac