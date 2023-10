Obrovský šok: Britney Spears po rokoch priznala, prečo si oholila hlavu. Potom sa stala nesvojprávnou

Britney Spears patrí medzi najväčšie osobnosti súčasnosti. Spája sa s ňou však množstvo škandálov, ktoré obleteli bulvár a zaplnili titulky. Vysoko medializovaným sa stal spor s jej otcom o opatrovníctvo, ale aj zvláštne príspevky, ktoré pridáva na sociálne siete. Fanúšikovia sa teraz môžu tešiť na nové memoáre s názvom The Woman in Me, ktoré majú uzrieť svetlo sveta už o pár dní, uvádza magazín People. A majú priniesť množstvo zaujímavých informácií. Boli zverejnené úryvky, ktoré odhaľujú, prečo si v roku 2007 oholila hlavu.

Magazín People sa dostal k úryvkom z očakávaných memoárov, ktoré prinesú príbeh Britney Spears inak, než sme ho poznali doteraz. Bude totiž vyrozprávaný priamo z jej pohľadu a ako speváčku poznáme, vie byť otvorená a úprimná.

Prečo si v roku 2007 oholila hlavu?

V memoároch sa spomína aj veľmi známy incident, kedy si oholila svoje vlasy. Stalo sa tak v ťažkom období po rozvode, ktorý bol na verejnosti mimoriadne pretriasaný. To, že Britney prišla o vlasy, zaplnilo bulvár, ale aj odštartovalo spor o jej opatrovníctvo a neskôr bola vyhlásená za nesvojprávnu. To zahŕňalo, že správcom financií a majetku Britney sa stal jej otec.

Britney vysvetlila, že už od svojho dospievania bola stále pod drobnohľadom ľudí, ktorí jej adresovali rôzne názory na jej telo. „Oholenie hlavy a moje správanie boli spôsobmi, ako sa voči tomu brániť,“ zdôverila sa.

Tento jej boj za slobodu však dlho nevydržal, pretože už v nasledujúcom roku sa dostala pod nadvládu svojho otca a jednoducho musela dodržiavať, čo chcel. „Musela som si nechať narásť vlasy a dostať sa späť do formy,“ opísala toto obdobie.

Cíti sa byť ukrivdená

Na Britney Spears čakalo niekoľko veľmi náročných rokov. „Spomeňte si na to, koľko umelcov prehralo svoje peniaze, užívali návykové látky, alebo mali problémy s duševným zdravým. No nikto sa im nepokúsil vziať im kontrolu nad ich telom a peniazmi.“ Britney dodala, že si nezaslúžila to, čo jej urobila vlastná rodina.

People opisuje, že memoáre sľubujú vyrozprávať príbeh Britney Spears priamo z jej pohľadu. Čo ďalšie sa v nich nachádza, sa dozvieme už čoskoro, keďže majú vyjsť 24. októbra.

Ako sa jej život aspoň z časti vrátil do normálu

V lete 2021 sme vás informovali o zlome v prípade Britney. Fanúšikovia speváčky, obávajúci sa o jej duševné zdravie, vytvorili hnutie Free Britney, ktoré odštartovalo v nadväznosti na rozhodnutie súdu o zbavení svojprávnosti. Vydesili ich aj podozrivé príspevky, ktoré Britney pridávala na svoj instagram a začali v nich hľadať rôzne znamenia, či volanie o pomoc.

Jamie Spears na súde uviedol, že sa stal cieľom neoprávnených útokov, a preto sa rozhodol Britney ustúpiť a vzdať sa jej opatrovníctva. Podľa slov jej právnika Mathewa Rosengarta išlo o dôležité víťazstvo pre speváčku.